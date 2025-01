Nový megaprojekt bude stáť šialené peniaze: Prepojiť má všetky dôležité metropoly, týka sa aj Slovenska

Poľské predsedníctvo v Rade EÚ navrhuje, aby boli hlavné mestá členských štátov Európskej únie prepojené vysokorýchlostnými železnicami. Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Iniciatívu predstavil poľský minister infraštruktúry Dariusz Klimczak v stredu (29. 1.) na zasadnutí výboru Európskeho parlamentu pre dopravu v Bruseli. „Doprava nemá žiadne politické zafarbenie,“ povedal Klimczak novinárom po rokovaní.

Podľa ministra ide o prioritu, ktorú podporuje aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nový komisár pre dopravu Apostolos Tzitzikostas. „O tejto téme sa dnes diskutuje nielen v Poľsku, ale je to jedna z priorít, ktoré stanovila predsedníčka Európskej komisie,“ tvrdí Klimczak.

Lacné to nebude

Poľský minister uznal, že náklady na takúto investíciu sú vysoké. „Dokončenie základnej a doplnkovej Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) predstavuje viac ako 840 miliárd eur,“ povedal. Sieť TEN-T zahŕňa výstavbu desaťtisícov kilometrov ciest, riečnych ciest a železníc, stovky námorných a riečnych prístavov a stovky letísk. S vysokorýchlostným železničným prepojením hlavných miest sa v jej verziách schválených v rokoch 1996 a 2004 nepočítalo.

Klimczak je však optimistický. „Ak budeme schopní financovať dokončenie siete TEN-T a zároveň priniesť nové nápady týkajúce sa prepojenia európskych hlavných miest vysokorýchlostnými železnicami, znamená to, že Komisia plánuje nájsť tieto peniaze v novom finančnom rámci.“

Aj cez Slovensko

Na Slovensku by podľa plánu TEN-T do roku 2030 mala byť vybudovaná diaľnica D1 po hranicu s Ukrajinou, dokončená diaľnica D3 či zrekonštruovaná železnica od Žiliny po Čiernu nad Tisou. Podľa ministerstva dopravy však Slovensko tieto projekty pravdepodobne do termínu dokončiť nestihne.

Poľsko bude predsedať Rade EÚ do konca júna. V súlade s mottom „Bezpečnosť, Európa!“ chce podporovať činnosti na posilnenie európskej bezpečnosti vo všetkých jej rozmeroch – vonkajšom, vnútornom, informačnom, hospodárskom, energetickom, potravinovom a zdravotníckom.