Nový koronavírus môže prežiť vo vzduchu niekoľko hodín

Vedci zistili, že vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, má podobné stupne životaschopnosti mimo tela ako jeho predchodca, ktorý spôsoboval chorobu SARS (ťažký akútny respiračný syndróm). To znamená, že jedným z faktorov, prečo je súčasná pandémia oveľa rozsiahlejšia než pri SARS-e v rokoch 2002-2003, môže byť väčšia nákazlivosť u ľudí bez príznakov. Uvádza sa to v štúdii zverejnenej v utorok, ktorú financovala vláda Spojených štátov, ako napísala tlačová agentúra AFP.

Novú štúdiu zverejnil magazín The New England Journal of Medicine (NEJM) a uskutočnili ju vedci z amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), Kalifornskej univerzity v Los Angeles a Princetonskej univerzity.

Nový koronavírus, ktorý sa prenáša prevažne kvapôčkami uvoľnenými do vzduchu pri kašľaní alebo kýchaní, je podľa vedcov zistiteľný na plaste a nehrdzavejúcej oceli dva až tri dni a na kartóne aj do 24 hodín.

Vírus bol vo vzduchu zistiteľný tri hodiny

Tím výskumníkov v rámci štúdie použil rozprašovač na napodobnenie osoby, ktorá kašle alebo kýcha, a zistil, že vírus bol vo vzduchu zistiteľný tri hodiny.

Štúdia bola najprv zverejnená minulý týždeň na medicínskej webovej stránke a preverovali ju ďalší kolegovia. Vyvolala veľkú pozornosť a aj kritiku niektorých vedcov, ktorí vyhlásili, že preháňa hrozbu prítomnosti vírusu vo vzduchu.

Kritici tiež vyjadrili pochybnosti nad tým, či použitý rozprašovač presne napodobil ľudské kašľanie alebo kýchanie.

Tím vedcov – autorov štúdie NEJM -, urobil podobné testy aj pri víruse SARS a dospel k záveru, že oba vírusy sa správajú podobne.

Avšak ich podobná schopnosť prežitia nedáva vysvetlenie, prečo sa pri pandémii nového koronavírusu nakazilo takmer 200.000 ľudí a zomrelo takmer 8000 ľudí, kým pri epidémii SARS sa infikovalo okolo 8000 osôb a zomrelo takmer 800 osôb.

„To naznačuje, že odlišnosti v epidemiologických vlastnostiach týchto vírusov pravdepodobne vyplývajú z iných faktorov. Napríklad z veľkého množstva vírusov v horných dýchacích cestách a z eventuality, že osoby nakazené novým koronavírusom SARS-CoV-2 ho šíria, aj keď sú asymptomatické (bez príznakov),“ napísali výskumníci.

Zistenia potvrdzujú odporúčania profesionálov z oblasti verejného zdravia

Tí radia dodržiavať odstup medzi ľuďmi, nedotýkať sa tváre, zakrývať si ústa pri kašľaní alebo kýchaní a často dezinfikovať predmety s použitím čistiacich sprejov alebo utierok.