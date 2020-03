Lucie žije v Británii: Chcú, aby sme boli vystavení vírusu. Tvária sa, akoby žiadna pandémia neexistovala

Kým sa Slovensko a okolité krajiny riadia pri riešení boja s epidémiou nového koronavírusu podľa opatrení, ktoré sa osvedčili v Číne, a teda sa uzatvárajú a snažia obmedziť pohyb ľudí na verejnosti a stretávanie vo väčších skupinách, v Británii sa včera konal polmaratón, na ktorom sa zúčastnili tisícky ľudí. Ako vnímajú tento kontroverzný spôsob riešenia situácie, sme sa opýtali sme sa Češky a Slováka žijúcich v Spojenom kráľovstve.



Slovensko predvčerom vyhlásilo núdzový stav pre štátne nemocnice a pritvrdilo v obmedzeniach pri obchodoch a prevádzkach so službami, mimo potravín či lekární. V Česku zakázali voľný pohyb v celej krajine a do odvolania uzavreli 21 obcí. Napriek tomu, že v Spojenom kráľovstve je potvrdených už takmer 1400 prípadov nákazy a je zaznamenaných 35 obetí koronavírusu, opatrenia neprichádzajú.

Britská vláda zvolila namiesto karantény ako spôsob boja s koronavírusom vybudovanie kolektívnej imunity. Ako informuje britský portál Guardian, vláda sa spolieha na to, že občania koronavírus dostanú a práve vďaka tomu si proti nemu vybudujú imunitu. Podľa viac ako 6-tisícovej účasti polmaratónu je zjavné, že ľudia s týmto spôsobom súhlasia.

Podľa BBC však počet bežcov oproti obvyklému počtu klesol na polovicu a množstvo ľudí žiadalo o ukončenie akcie. Je teda jasné, že okrem stúpencov britského boja s vírusom sú aj ľudia, ktorí by radšej seba a svoje rodiny chránili opatreniami, aké máme u nás. Svoj názor na túto situáciu nám priblížili Lucie Belicinová z Čiech, ktorá tu žije už niekoľko rokov a študent filmovej réžie Igor Engler pochádzajúci z Košíc, ktorý po zavedení opatrení musel zostať v Anglicku.

Lucie Belicinová žije v škótskom meste Arbroath od roku 2006. S tým, že sa maratón konal, nesúhlasí. „Tento maratón ma úplne postavil zo stoličky. Parlament a ľudia v iných krajinách sa snažia, držia sa v izolácii a v UK sa beží maratón s viac ako 6-tisíc ľuďmi? To snáď nie je normálne. Tomuto môj zdravý rozum naozaj nerozumie. Je smutné, ako sa tu k tomu všetci stavajú. Akoby žiaden Covid neexistoval,“ uviedla Lucie v rozhovore pre interez.

Vláda uprednostňuje odlišný spôsob riešenia nákazy ako zvyšok sveta

Lucie tvrdí, že je z tejto situácie a spôsobu, ako parlament prehliada vírus, vydesená. „Vďaka tomu, že sa o víruse ešte veľa nevie, tak mi príde totálne bezohľadné nerobiť žiadne opatrenia, keďže vidím, ako zle sú na tom iné štáty.“

„Tu sa netestuje. Človek, ktorý má symptómy, tak už nemá ani volať a má zostať doma v izolácii po dobu 14 dní. Takže aj čísla s nárastom Covidu v UK nebudú pravdivé a realita bude úplne iná.“

Podobný názor má aj Igor, ktorý sa momentálne nachádza v Londýne. „Osobne si nemyslím, že taktika, ktorú zvolila Veľká Británia pod vedením Borisa Johnsona, je správna. Pri takom rýchlom náraste nakazených a úmrtí by mala krajina zaviesť minimálne také opatrenia ako väčšina krajín Európy.“

Namiesto zatvárania škôl budovanie kolektívnej imunity

Aj keď množstvo miestnych ľudí situáciu zľahčuje a rešpektuje nariadenie vlády, niektorí by tvrdšie opatrenia privítali. „K dnešnému dňu môžem povedať, že ja som pre zatváranie škôl či podnikov. Proste pre celkovú karanténu. Čím menej ľudí bude medzi sebou v kontakte, tým menšie riziko prenášania hrozí. To je proste priama úmera. Možno sa imunita vybuduje, ale možno nie a to potom môže mať fakt fatálne následky, nielen u staršej a chorej populácie, ale aj u chorých detí, ktoré sú predsa tiež o mnoho viac náchylnejšie, než tie zdravé,“ vysvetľuje situáciu Lucie.

Či totiž taktika, ktorú vláda zvolila, bude správa a nebude mať pre krajinu katastrofické následky, ukáže až čas. Je si toho vedomý aj Igor. „Premiérova taktika o vybudovaní kolektívnej imunity môže a nemusí vyjsť. Žiadna iná krajina na svete túto taktiku nezvolila. Beriem to ako veľké riziko. Taktiež sa tu spustila petícia s viac ako 595 424 hlasov na uzatvorenie všetkých škôl či podujatí.“ Petíciu na zatvorenie škôl kvôli šíreniu koronavírusu v Anglicku podpísalo 600-tisíc ľudí a tento počet neustále narastá. Či sa však miestny premiér rozhodne pre tento krok, je zatiaľ otázne.

Ľudia sa správajú, ako by sa nič nedialo

Kým sa u nás ulice v mestách vyprázdnili a do autobusov smieme vstúpiť iba v rúškach či iných ochranných prostriedkoch, Lucie nevidí vo svojom okolí žiadne zmeny. „V obchodoch je to podľa prázdnych regálov poznať. Ale ich názory sú tie, že sa nemá panikáriť, že je to iba chrípka, ktorá odíde a že nie je potrebné byť v strese, keď si budú umývať ruky. Naozaj to tu berú na ľahkú váhu. Ulice, obchody, podniky, detské centrá, všetko je rovnako plné. Žiadny rozdiel. Rúško som tu nevidela ani na jednom človeku. Iba tu stále opakujú, že si máme umývať ruky, držať si väčší odstup a mať stále pri sebe antibakteriálny gél.“

Londýn a ľudia v hlavnom meste sa podľa Igora správajú podobne. „Cítim, že sú ľudia o kúsok obozretnejší. Nechávajú si väčší priestor napr. v metre, častejšie si dezinfikujú ruky, no aj tak treba vyslovene hľadať niekoho s rúškom.“

Jednotlivci zavádzajú vlastné opatrenia na ochranu svojho zdravia

Lucie sa napriek tomu, že to nemá nariadené vládou, rozhodla zaviesť preventívne opatrenia, aby ochránila seba a svoju rodinu. „Aj keď sú tu školy otvorené, môj syn od dnešného dňa chodiť do školy nebude. Bude doma. Nakúpila som online nové spoločenské hry a večer akurát malá prechádzka okolo mora, keď už bude ľudí vonku úplne minimálne. Snažím sa vyvarovať tomu chodiť von a robím nákupy online. Priateľ do práce ale chodiť musí. Čo je dobre, rozváža malé balíky a tak s ľuďmi v styku nie je buď vôbec alebo iba niekoľko sekúnd. Zamestnávateľ im dal dezinfekciu na ruky, tak dúfam, že to bude v poriadku.“

Igor sa snaží rovnako zdržiavať doma a keď musí vyjsť von, používa rúško. Práve to totiž dokáže najlepšie zabrániť šíreniu nákazy a prenosu vírusu.

A aký majú názor občania Spojeného kráľovstva na sprísnenie opatrení?

„Bohužiaľ, väčšina stojí na strane premiéra. Veria mu a sú na neho hrdí. Držia sa jeho hesla Keep calm and wash your hands (Udržuj pokoj a umývaj si ruky, pozn. redakcie). Sú radi za to, že on nerobí opatrenia ako ostatné krajiny. Takže nás majú vlastne za bláznov či hysterikov. Nájdu sa aj takí, čo s nimi naozaj nesúhlasia a nadávajú na nich, ale podľa môjho názoru je to bohužiaľ menšina,“ hovorí Lucie.

„Mladí Angličania, ktorých poznám ja, sa rozdeľujú na dva tábory. Jedna skupina nemá problém ísť večer do pubu alebo na koncert, druhá skupina zas nemá potrebu riskovať a snažia sa strániť všetkým verejným priestranstvám,“ hovorí Igor, ktorý sa stretáva predovšetkým so svojimi rovesníkmi.

Chcel by sa na Slovensko vrátiť, avšak v dnešnej situácii to nie je jednoduché. Samozrejme počíta s tým, že bude dodržiavať karanténu. „Mal som zakúpenú letenku, ktorá sa ale zrušila. Teraz čakám na vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí ohľadom možného presunu na Slovensko cez Slovenskú ambasádu v Londýne.“ Ako včera avizoval slovenský premiér Peter Pellegrini, slovenská vláda sa pokúsi zabezpečiť dopravu Slovákov z Európy späť domov a umiestnení do povinnej karantény.

Budúcnosť nás všetkých môže závisieť od toho, ako sa k tejto situácii postaví každý z nás. Či sa nachádzame doma so svojimi rodinami alebo máme domovy mimo Slovenska a Čiech, dodržujme opatrenia, nosme rúška a snažme sa chrániť seba a svojich blízkych.