Nový iPhone 12 príde neskôr a bude drahší. Unikli nové informácie

Nová línia iPhone 12 je už za dverami a objavujú sa viaceré informácie k samotnému predstaveniu aj k modelom. Najnovšie sa objavili správy o tom, kedy by mali zariadenia prísť do predaja.

Prídu neskôr

Aj keď sa stále nepoznajú presné dátumy, finančný riaditeľ Apple Luca Maestri podľa Žive.sk uviedol, že iPhony sa na trhu objavia až niekedy v októbri.

Povedal, že predaj v tomto roku sa začne o niekoľko týždňov neskôr ako v minulom roku. Keďže predaj minulý rok začal v druhej polovici mesiaca september, znamená to, že línia iPhone 12 pôjde do predaja až v októbri.

Pritom je ale možné, že predstavenie bude v septembri, konkrétne by to malo byť 8. septembra. Aj tento dátum sa však môže zmeniť a predstavenie môže byť až koncom mesiaca. Tým by sa aspoň teoreticky skrátil čas čakania na začiatok predaja.

Omeškanie výroby

Dôvody, prečo dôjde k oneskoreniu predaja môžeme hľadať v problémoch s dodávateľmi. Omeškanie naznačil aj výrobca čipov Qualcomm. Situácia je podľa webu Svet Apple spôsobená svetovou zdravotníckou krízou a továrne jednoducho nestíhajú.

Nebude nabíjačka ani sluchadlá

Hovorilo sa o tom veľa, teraz je to potvrdené. Apple k novým smartfónom nepribalí nabíjačky ani sluchadlá. Apple tvrdí, že mnohí užívatelia ich majú, a tak by sa zvýšil elektronický odpad. Apple ročne spolu s telefónmi, tabletmi či laptomi predá takmer 4 miliardy nabíjačiek, uvádza Denník N. Odhadované množstvo elektronického dopadu len z nich je na úrovni 300-tisíc ton.

Vyššia cena

Aj keď ceny ešte oficiálne známe nie sú, objavuje sa k nim viecero informácií. Doteraz sa tvrdilo, že základný model iPhone 12 by mal mať cenovku na úrovni 649 dolárov, uvádza Zive.sk. Avšak, nové správy hovoria o tom, že cena by sa mala zvýšiť o 50 dolárov, čiže na sumu 699 dolárov. Ceny v eurách nie sú uvedené, avšak tradične sú vyššie ako v dolároch.