Nový iPhone 12: Bude až 5 modelov, cena začne na 549 dolárov a v balení nebude nabíjačka

Predstavenie nových iPhonov vzdy sprevádzajú mnohé dohady a nové oficiálne či neoficiálne informácie. A čím sa viac blíži predstavenie nových modelov, tým je týchto správ viac.

Upozorňujeme, že tieto správy nemusia v konečnom dôsledku odrážať realitu, aj keď mnohé informácie pochádzajú od analytikov a užívateľov, ktorých informácie sa napokon pri starších modeloch ukázali ako pravdivé.

Aj keď to pôvodne vyzeralo ako šialený nápad, teraz je táto teória bližšie k realite. Ako píše web Svet Apple, renomovaný analytik Ming-Chi Kuo a známy leaker L0vetodream tvrdia, že iPhone 12 nebude mať v balení nabíjačku a k dispozícií má byť iba napájací USB-C kábel. Okrem neho by ste v balení tiež nemali nájsť sluchadlá EarPods.

Apple údajne pripravuje aj 4G verziu modelu iPhone 12 s 5,4 palcovým displejom a cenovkou iba 549 dolárov, informuje o tom web Touch IT. Ďalší, v podstate totožný model, ale s 5G verziou bude mať cenu 649 dolárov. Model so 6,1 palcovým displejom bude mať cenu 749 dolárov, 6,1 Pro verzia s tromi fotoaparátmi bude mať cenu 999 dolárov a Pro Max verzia až 1 099 dolárov. Tieto ceny však môžu byť v Európe odlišné a spravidla vyššie a, samozrejme, môžu sa ešte zmeniť.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.

— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020