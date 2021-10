Nový a čudný následok covidu: Mužovi sa po miernom priebehu rozvinul syndróm nepokojného análu

Rôzne dlhodobé následky ochorenia Covid-19 ešte ani dnes nie sú dobre popísané. Ukazuje sa, že ich môže byť viac, ako sme tušili. Dokazuje to aj tento pomerne bizarný príbeh z Japonska, kde sa u muža vyvinul “syndróm nepokojného análu“.

Mierny priebeh, raritný následok

Vzácny prípad 77-ročného Japonca opísali lekári v kazuistike zverejnenej v časopise BMC Infectious Diseases. Muž prišiel do Tokijskej lekárskej fakultnej nemocnice s pomerne typickými príznakmi covidu vrátane kašľa a miernej horúčky, uvádza portál IFL Science. Nasledujúcich 10 dní strávil v nemocnici na pozorovaní a liečil sa na zápal pľúc, ktorý sa mu rozvinul.

Napriek tomu, že bol hospitalizovaný, priebeh jeho ochorenia bol klasifikovaný ako mierny, lebo nepotreboval dodatočný prísun kyslíka, ani napojenie na ventiláciu. Ďalšie podrobnosti v jeho prípade však boli také neobvyklé a jedinečné, že zaujali aj samotných lekárov.

“Predtým, ako dostal covid, nikdy nezažil nepokoj či nepohodlie týkajúci sa jeho análneho otvoru,” napísal lekársky tím. Podľa lekárov však niekoľko týždňov po prepustení z nemocnice začal pociťovať análne nepohodlie približne 10 centimetrov od perineálnej oblasti.

Syndróm nepokojného análu, ako jeho prejav lekári označili, sa dá prirovnať k syndrómu nepokojných nôh. Pri syndróme nepokojných nôh má postihnutý touto diagnózou obrovskú potrebu hýbať nohami a niekedy má nutkanie plaziť sa či liezť za pomoci lýtok a stehien.

Na závery je skoro

V tomto prípade to znamenalo, že muž mal neustálu potrebu vyprázdňovať sa. To sa vykonaním potreby zmiernilo. Rovnako, ako pri syndróme nepokojných nôh, aj tu pomáhalo cvičenie, no v pokoji sa príznaky opäť zhoršovali. Kolonoskopia okrem vnútorných hemoroidov neobjavila nič, čo by tieto príznaky vysvetľovalo. Nakoniec mu vzhľadom na podobnosť týchto stavov diagnostikovali syndróm nepokojných nôh prejavujúci sa na konečníku.

Keďže nikdy predtým muž nemal takýto problém, až pokiaľ nedostal covid, lekári usúdili, že tieto nepríjemné symptómy súvisia u muža práve s ochorením Covid-19.

Tím, samozrejme, vie, že na základe jednej kazuistiky nemôže potvrdiť príčinnú súvislosť. Je totiž možné, že muž mal jednoducho smolu a po tom, ako prekonal covid, sa mu nezávisle na to vyvinul aj syndróm nepokojných nôh v konečníku.