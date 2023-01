Nové pokračovanie kultového animáku je najhorším seriálom na IMDb. Horšie obstál už len turecký muzikál

Marketing tohto animovaného seriálu pohorel na plnej čiare. Novinka s obľúbenou hrdinkou z kultových animákov Scooby-Doo je pre streamovaciu platformu HBO Max hotovým prepadákom.

Kritika sa na novinku s názvom Velma valí z každej strany. Ba čo viac, teraz animovaný seriál určený dospelému divákovi musí bojovať aj s nelichotivým prvenstvom. Stal sa totiž najhoršie hodnoteným animovaným seriálom v ére fungovania filmovej databázy IMDb, píše web New Musical Express. Veľmi zlé hodnotenia má spin-off novinka aj na tunajšom webe ČSFD.

Seriál od tvorcov The Office

Autormi seriálu Velma je pritom v Spojených štátoch amerických uznávaná dvojica autorov, ktorá sa scenáristicky aj produkčne podieľala napríklad na kultovom americkom komediálnom seriáli The Office. Na rozdiel od toho sa ale Velma dvojici v zložení Mindy Kaling a Charlie Grandy príliš nevydarila. Animovaná novinka, tak ako aj jej predchodca Scooby-Doo, mieša žánre komédie, krimi a mysterióznych prvkov. Absolútne nič mu ale nevyšlo, na čom sa zhodli viacerí diváci.

Ústrednou postavou tohto animáku pre dospelých je Velma Dinkley, nedocenená vedátorka a členka zábavnej Scoobyho partie. Originálny a vtipný príbeh má odhaľovať komplikovanú minulosť jednej z najobľúbenejších amerických hrdiniek slávnej série o riešení strašidelných záhad.

Hlavnú hrdinku nahovorila Kaling, sekundujú jej pritom ďalšie hlasy, napríklad Glenn Howerton (Fred Jones), Sam Richardson (Norville Rogers) či Constance Wu, ktorá nahovorila postavu Daphne Blake.

Horší je už len turecký muzikál

No ani hviezdne obsadenie, ani celkom slušný marketing zo strany HBO Max, seriál Velma zachrániť nedokázal. Podľa divákov je totiž viac než zlý, čo sa odzrkadlilo aj na nepriaznivých hodnoteniach naprieč filmovými portálmi. Najnelichotivejšie je to práve na IMDb, kde môžu používatelia filmy a seriály hodnotiť na bodovej škále od 1 do 10. Priemerné hodnotenie tohto seriálu je po viac ako 50-tisíc hodnoteniach len 1.3, čo z neho robí najhoršie hodnotený animák na databáze v celej ére jej existencie.

Nízke hodnotenie Velme tiež zabezpečilo aj ďalší nelichotivý titul, a to 3. najhoršie hodnotený seriál vôbec. Pred ňou je už totiž len dokumentárny seriál The Pogmentary a turecká muzikálová dráma Iste Bu Benim Masalim.

Kritika kvôli zmenám rás postáv

Seriál Velma si kritiku zaslúžil najmä pre nelogické zmeny v postavách. Postava hlavnej hrdinky je v tomto seriáli Indkou, Daphne Číňanka a postava Norvilla, ktorý je novým Shaggym, je černoch.

„Pôvodný Scooby-Doo, ktorého sme aj my veľkými fanúšikmi, je tiež zasadený do inej doby a odráža kultúru 60. a 70. rokov a toho, čo sa vtedy tradične do televíznych programov zakomponovávalo,“ vysvetlila rasovú premenu hlavných hrdinov seriálu Mindy Kaling pre server Variety. Prišli teda s myšlienkou, že do svojho seriálu zakomponujú tiež niečo nové, čo je príznačné pre túto dobu. Postava Velmy je v tomto spin-off otvorene lesbickou postavou.

Seriál je ešte horší, ako sa hovorí

Diváci ale majú na seriál úplne opačný názor. „Počul som, že je to veľmi zlé, tak som sa o tom chcel sám presvedčiť. A je to ešte horšie, ako ľudia hovoria,“ napísal jeden používateľ IMDb vo svojej recenzii. Ako doplnil, seriál mal byť vtipný a nabitý humorom. Podľa neho ale teda vtipný vôbec nie je a podľa neho aj dosť uráža ľudí a divákov, ktorí ho sledujú.

Ďalší hodnotiaci pridal názor, že seriál by mal byť zaradený na všetky zoznamy najhorších seriálov, aké kedy vznikli, iní zas uvádzajú, že sa im prvýkrát za život stalo, že by hodnotenie na IMDb skutočne odrážalo realitu.

Zatiaľ žiadne komentáre, ale rovnako negatívne hodnotenia má Velma aj na webe ČSFD. Aktuálne seriálu svieti hodnotenie 17 % a patrí mu 233. miesto v rebríčku najhorších seriálov.