Nové miesto, pivo v skle či dresscode. 6 vecí, ktoré by ste mali vedieť o festivale Grape

Grape vznikol v roku 2010 ako malý festival, ktorý na Slovensko prinesie maximálne dvoch zahraničných hostí a privíta 2 000 ľudí. Za viac ako dekádu sa z neho však stalo európsky uznávané kultúrne podujatie s množstvom kvalitných domácich aj svetových umelcov.

Po dvojročnej prestávke sa populárny festival Grape vracia s viacerými zmenami a vylepšeniami. Jednou z nich je nové miesto konania, ktorým bude letisko v Trenčíne. To nie je však ani zďaleka všetko, čo by ste o tomto slovenskom festivale mali vedieť.

V článku sa dočítaš aj: Prečo sa Grape vlastne volá Grape?

Odkiaľ prišiel nápad na každoročný dresscode?

Prečo sa koná výnimočne v Trenčíne?

O headlineroch Grapu

Pivo v skle

Na čo sa návštevníci tešia najviac?

Z čoho vzišiel názov Grape?

Ako mnohí z vás určite vytušili, grape je v preklade do slovenčiny hrozno. Spojenie hrozna a tohto festivalu plynie z toho, že pôvodne sa toto podujatie malo konať v Pezinku, ktorého okolie je známe svojou vinárskou tradíciou.

Kvôli kapacitným aj organizačným dôvodom sa teda festival začal organizovať na letisku v Piešťanoch, kde prebiehal až do leta 2019.

Prečo sa každý ročník nesie v inom dresscode?

Myšlienka spoločného dresscode, respektíve všeobecnej témy festivalu Grape, vznikla pred štvrtým ročníkom. Organizátori skúsili „obliecť“ celý festival pod jeden odkaz, a aj keď to bolo nepovinné, návštevníci to väčšinou vzali ako výzvu a dresscode v drvivej miere dodržali.

Organizátori J.Podmanický a J.Trstenský označili tento ročník Grape-u za festival bez domova. Návštevníci by teda mali do areálu prísť oblečení ako kočovníci alebo cirkusanti. A ako platilo na všetkých doterajších ročníkoch s dresscodom, fantázii sa medze nekladú.

Letisko v Trenčíne nahradilo to v Piešťanoch

Ako už bolo spomenuté, Grape v roku 2022 mení miesto konania z Piešťan do Trenčína, kde sa usporaduváva aj festival Pohoda.

Dôvod preloženia festivalu na inú lokalitu bol známy už skôr. Trnavský kraj sa totiž dlhodobo snažil o zvýšenie letovej prevádzky na letisku v Piešťanoch, čo bolo v rozpore s ideou organizovania veľkého multižánrového festivalu.

Headlineri

Grape sa od roku 2010 môže chváliť kvalitnou zostavou vystupujúcich. Mená zo svetovej scény organizátori vždy doplnili o množstvo domácich umelcov z rôznych žánrových kategórií.

O kvalite Grapu svedčí fakt, že za ostatnú dekádu vítal hostí ako Metronomy, Foals, Milky Chance, MØ, Crystal Castles, Two Door Cinema Club, Kodaline, alt-J či Rudimental. Väčšina z týchto kapiel prišla na Grape v pozícií headlinera, ktorý dáva celému festivalu ten správny vibe.

Za headlinerov očakávaného Grapu môžeme považovať britského speváka známeho ako Years & Years, zo slovenských to bude napríklad Gleb, ktorý len nedávno predstavil svoj nový štúdiový album BIG BOY FM.

Pivo v skle

K letnému open-air festivalu určite patrí aj vychladené pivo. Na Grape budú tento august k dispozícii prvýkrát miesto jednej až dve Pilsner Urquell zóny, v ktorých si vychutnáte dokonalo načapovanú plzeň do skla.

Pilsner Urquell je už tretí rok partnerom festival Grape, pričom ani tento ročník sa nezaobíde bez aktivít pre návštevníkov. Chceli by ste vedieť, ako sa má správne čapovať pivo? Môžete si to vyskúšať v škole čapovania, v ktorej sa vžijete priamo do pozície Mastra Bartendera.

Okrem toho spustila plzeň aj novú kampaň s názvom Pravý headliner. Podľa nej nie je pravým headlinerom hudobník, ale kamarát či kamarátka, ktorý sa s vami vydržia baviť od začiatku do konca. S nimi si užiješ všetkých účinkujúcich, ktorých festival ponúka.

Súčasťou je aj súťaž o exkluzívny merch v podobe mena svojho Pravého headlinera na festivalovom tričku s ostatnými interpretmi. Presné inštrukcie, ako na to, nájdete počas festivalu na tomto instagramovom profile.

Na čo sa návštevníci tešia najviac?

Na čo sa najčastejšie tešíte na festivale vy? Sú to kamaráti, atmosféra či hudobné koncerty? Na našom Instagrame sme sa v ankete pýtali, na čo sa návštevníci Grape-u tešia tento rok najviac, pričom až 33 % z nich sa zhodlo pri možnosti Pivko s kamošmi.

Ak teda dostaneš počas trvania festivalu chuť na pivo, určite zájdite za Mastrami Bartendrami, ktorí sa o Pravých headlinerov v Pilsner Urquell Backstage postarajú minimálne rovnako dobre, ako o tých hudobných.