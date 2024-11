Nové informácie k prípadu z Trenčína: Celé to malo byť inak. Policajti muža nenapadli, ten naopak sexuálne obťažoval ženu

Mimoparlamentná strana Demokrati dnes informovala o dvoch nových prípadoch policajnej brutality. Zároveň vyzvala na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a policajného prezidenta Ľubomíra Soláka.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informoval podpredseda strany Juraj Šeliga, v nedeľu 24. novembra v Trenčíne mal kráčať muž v podnapitom stave z diskotéky, pričom ho odzadu mali napadnúť policajti a skončil s odtrhnutým uchom. Na policajnom oddelení bol muž do rána, kde dostal ešte pár ďalších rán, dobitý bol aj na bruchu. „Naozaj nie je štandardné, že človek, ktorý sa vracia z diskotéky, skončí s odtrhnutým uchom. V lekárskej správe je napísané, že mu trčala chrupavka,“ povedal Šeliga, pričom na tlačovej besede ukázal aj fotografiu ucha.

Muž mal ženu sexuálne obťažovať

Ako pre Interez vysvetľuje npor. JUDr. Petra Klenková, hovorkyňa oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, hliadka naozaj prišla k prípadu, kde 24. novembra v skorých ranných hodinách spozorovala odstavené motorové vozidlo, ktoré malo zapnuté výstražné svetlá a zároveň tam boli tri osoby vedľa chodníka, z toho jedna bola na zemi.

„Po príchode hliadky sa dve osoby rozbehli smerom k hliadke a uviedli, že ich kontaktovala 34-ročná kamarátka, že ju neznámy muž prenasleduje, obchytkáva na rôznych častiach tela a obťažuje ju. Následnou lokalizáciou polohy ich kamarátky ju našli na ul. Bratislavská v Trenčíne, pričom pri nej spozorovali aj cudzieho muža, ktorý ju ťahal za ruku. Kamarát 34-ročnej ženy vystúpil z vozidla a odsotil neznámeho muža do trávnatého porastu,“ dodáva Klenková.

Žena hliadke opísala, čo sa stalo. Išla z oslavy domov, keď sa k nej pri moste pripojil neznámy muž. Ten ju mal ťahať za ruku a chytať ju za nohy. Žena sa snažila mužovi vysvetliť, aby s tým prestal, no ten v konaní pokračoval. Následne zavolala kamarátom a poprosila ich o pomoc. Podľa hovorkyne bola žena vystrašená a plakala.

Ako informoval Šeliga na tlačovej besede, aj polícia nám potvrdila, že muž bol pod vplyvom alkoholu, čo podľa Šeligu netajil. Dychová skúška u neho ukázala 1,85 promile alkoholu v krvi.

Zranenia mal mať muž už pred príchodom hliadky

Podľa policajnej hliadky mal mať muž zranenia, už keď na miesto dorazili jej členovia. „Hliadka po príchode na miesto spozorovala, že podozrivý muž mal zakrvavené miesta za pravým uchom, na čele mal hrče a mal odreté líce,“ dodáva Klenková. 37-ročný muž bol arogantný a vulgárny, podľa ďalších prítomných osôb boli policajti, naopak profesionálni.

„34-ročná poškodená uviedla, že si nevšimla žiadne zranenia na podozrivom, no zároveň nevylúčila, že mu niektoré poranenia mohla spôsobiť pri tom, ako sa bránila. Počas šetrenia ani jedna osoba neuviedla, že by sa k tomuto mužovi niekto zo strany polície správal agresívne alebo by ho niekto fyzicky napádal,“ uzavrela Klenková. V danej veci je v súčasnej dobe vykonávané ďalšie preverovanie.