Muž išiel z diskotéky, zakročili voči nemu policajti: Demokrati informujú o ďalšom prípade, muž má odtrhnuté ucho

Na dnešnej tlačovej besede informovali o aktuálnych prípadoch zásahu polície Jaroslav Naď a Juraj Šeliga zo strany Demokrati. Spomenuli čerstvý prípad z víkendu, ktorý sa mal odohrať 24. novembra v Trenčíne. Zároveň vyzvali na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a policajného prezidenta Ľubomíra Soláka.

Juraj Šeliga opísal prípad, kde muž kráčal v noci z diskotéky, kde sa rozprával s nejakou pani a po tomto rozhovore pokračoval ďalej. Následne ho zozadu mali po hlave udrieť policajti. Po tomto útoku mal skončiť s odtrhnutým uchom.

Šeliga ďalej povedal, že muž skončil na oddelení, kde bol až do rána a od policajtov mal utŕžiť ešte pár rán, dobitý bol aj na bruchu. „Naozaj nie je štandardné, že človek, ktorý sa vracia z diskotéky, skončí s odtrhnutým uchom. V lekárskej správe je napísané, že mu trčala chrupavka,“ povedal Šeliga, pričom na tlačovej besede ukázal aj fotografiu ucha.

Keď sa muž pýtal policajtov, o čo vlastne ide, nedostal odpoveď. Podľa Šeligu muž priznal, že bol pod vplyvom alkoholu, neskôr skončil na pohotovosti. Muž začal následne komunikovať s právnikom, čo oznámil aj policajnému oddeleniu.

Šeliga dodal, že podajú podnet na Úrad inšpekčnej služby. K dispozícii majú aj lekársku správu, no viac informácií neposkytnú, pretože nechcú mariť vyšetrovanie a zbytočne zviditeľňovať pána, ktorého sa prípad týka. Ďalej na tlačovej besede informovali aj o ďalšom prípade z Bánoviec nad Bebravou, kde na videu má byť zachytený zásah polície, kde muž „dostáva pár pästí do tváre, policajti ho vyzlečú takmer donaha, stojí tam v trenírkach, prešacujú ho, potom dostane znova pár päsťou a nechajú ho tam a odídu preč,“ povedal Šeliga.

„Čo ešte sa musí stať, aby skončil Matúš Šutaj Eštok a policajný prezident Solák?“ pýta sa Šeliga. Zároveň poukazuje na to, že z človeka, ktorý nezvláda riadiť svoj rezort, sa má stať predsedu parlamentu, a Soláka chcú povýšiť do funkcie generála. „Za čo? Za to, že porozdával funkcie všetkým rodinným príslušníkom? Alebo za to, že sa mu rozpadá Policajný zbor?“, hovorí Šeliga. Viac ako 3 000 policajtov už podalo výpovede. „Tí policajti sú tak zúfalí a nahnevaní, že nás kontaktujú na dennej báze a dávajú nám nové a nové informácie. Povedali, že horšieho ministra vnútra nikdy nemali,“ podotkol predseda Demokratov Jaroslav Naď.

Kontaktovali sme aj stranu Demokrati o doplnenie niektorých informácií. Rovnako sme kontaktovali aj Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne, konkrétne oddelenie komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva.

Správu aktualizujeme.