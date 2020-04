Nová štúdia hovorí, že psychedelické účinky môžete pocítiť aj pri podaní placeba

V medicíne a vo farmaceutickom priemysle je tento jav využívaný celkom bežne. Napríklad, lekári občas pacientom predpisujú falošné lieky a aby bolo možné liek predávať, je nutné najprv dokázať, že je účinnejší ako placebo. Ako však na človeka vplýva placebo, pokiaľ hovoríme o psychedelických látkach?

V poslednom čase sa odborníci zaoberajú účinkami psychedelických látok pri liečbe depresie a úzkostí. Ako však informuje portál Medical Express, najnovšie štúdie naznačujú, že placebo efekt môže vzniknúť aj pri podaní falošného lieku so psychedelickým účinkom. V jednej zo štúdií popisovalo psychedelický efekt po podaní lieku až 61 percent ľudí v prípade, kedy im bol podaný falošný liek. Štúdia bola publikovaná v časopise Psychopharmacology a objav znamená krok vpred najmä preto, lebo to môže znamenať, že lekári dokážu pacientom pomôcť aj podaním menšej dávky lieku, prípadne podaním placebo lieku.

Placebo môže pomôcť pri liečbe depresie

Výskumu sa zúčastnilo 33 ľudí, pričom každému z nich odborníci povedali, že mu bola podaná látka, ktorej účinky sú podobné účinkom psychedelických húb a výsledok sa dostaví v priebehu nasledujúcich 4 hodín. Všetci však dostali placebo liek a navyše, medzi participantmi boli aj niekoľkí herci, ktorých úlohou bolo zahrať, že psychedelický účinok skutočne nastupuje.

Placebo účinok prežíval každý zo spomínaných 61 percent participantov inak, niektorí pociťovali mierne zmeny, iní zas prežívali stavy, ktoré by nastali po užití strednej až vysokej dávky psychedelickej látky. Placebo efekt by mohol vysvetľovať aj jav, kedy človek psychedelickú látku neužil, no v prítomnosti ľudí, ktorí takú látku užili, pociťujú podobné príznaky.