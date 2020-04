Človek prišiel o unikátnosť. Schopnosť, ktorú sme považovali za ľudskú, majú aj delfíny

Z celej živočíšnej ríše je človek jej najdokonalejším článkom. Disponujeme schopnosťami a vlastnosťami, ktoré sa v celej živočíšnej ríši nevyskytujú u žiadnych druhov. Pokorne však môžeme priznať, že o jednu takúto vlastnosť sme práve prišli. Okrem človeka totiž synchronizujú svoje pohyby a zvuky pri spoločnej práci aj ďalšie cicavce.

Najnovší výskum odborníkov z univerzity v anglickom Bristole a vedcov z Univerzity v Západnej Austrálii ukazuje, že človek prišiel o malý kúsok svojej jedinečnosti. Spoločne koordinovať pohyby a dokonca synchronizovať zvuky pri spoločnom úsilí o dosiahnutie cieľa totiž podľa ich zistení dokážu aj delfíny. V živočíšnej ríši je pritom synchronizácia pohybov či zvukov znakom rivality, v snahe dosiahnuť spoločný cieľ ju už využívajú nielen ľudia, no po novom aj inteligentné morské cicavce.

Spolupracujú aj delfíny

Je to ako z tej rozprávky o dedkovi, čo ťahal repu. Tá je taká mohutná, že si sám nevystačí, preto postupne volá na pomoc babku, vnučku a ďalších pomocníkov. Spoločne, naraz synchronizovaní hlasovými pokynmi nakoniec repu vytiahnu. Klasická rozprávka pre deti odzrkadľuje jedinečnú schopnosť človeka zosúladiť svoje konanie v snahe dosiahnuť spoločný cieľ. V živočíšnej ríši to však podľa nového výskumu zverejneného v zborníku Proceedings of the Royal Society B nie je také unikátne, ako sme si doposiaľ mysleli. Podobne totiž dokážu spolupracovať aj delfíny, konkrétne teda samci týchto morských cicavcov.

Výskumníci sledovali populáciu delfínov v austrálskej zátoke Shark Bay a zistili, že samci dokážu pri lákaní svojich partneriek navzájom spolupracovať, dokonca pritom konajú synchronizovane. „Samci delfínov takto vytvárajú spojenectvá, ktoré môžu podľa nás vydržať aj celé desaťročia,“ hovorí Bronte Moore, ktorá bola vedúcou osobnosťou výskumu.

Výskumníci hovoria, že akési „aliancie“ delfínich samcov spoločne spolupracujú pri chránení samíc vo svojich skupinách pred cudzími samcami. Využívajú pritom synchronizované pohyby, ale aj spoločné vydávanie zvukov. Tieto činnosti majú tiež využívať pri súťažení o možnosť oplodnenia samíc vo vlastnej skupine. Delfíny zo zátoky Shark Bay vedci sledovali dva roky, skúmali pritom 59 samcov zo siedmych rôznych spoločenstiev.