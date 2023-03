Nočná dráma ako z filmu na Orave: Vodič autom prerazil vchodové dvere čerpacej stanice, zákazníkom sa vyhrážal zabitím

Na jednej z čerpacích staníc v centre Dolného Kubína museli v noci na stredu zasahovať policajti. Vodič tam autom prerazil vchodové dvere, následne unikal pred policajnou hliadkou. Potvrdzujú to zábery, ktoré sa šíria na internete.

Vodič vozidla Seat Leon narazil do zatvorených vchodových dverí. „Keď sa mu ich nepodarilo preraziť, cúvol a opäť do nich narazil. Dvere opakovaný náraz nevydržali a vodič skončil v predajni aj so Seatom, zastavili ho až regály s tovarom,“ píše portál MY Orava.

„Vyskočil z auta, v rukách mal dva nože a začal sa obsluhe aj zákazníkom vyhrážať, že ich zabije,“ dodáva portál.

Ako pre TASR uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, polícia v súčasnosti vykonáva prvotné úkony s cieľom riadneho zadokumentovania a objasnenia skutku. „Bližšie informácie k prípadu poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ povedala.