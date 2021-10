Nikto nevedel, čo sa s ním stalo: Až Toy Story 3 prezradilo, aký osud postretol zloducha z prvého filmu

Štúdio Pixar sa preslávilo mnohými animovanými filmami, ich debutová snímka však dodnes nadchýna azda najviac. A aj preto sa k nej fanúšikovia veľmi radi vracajú aj po rokoch. A nielen fanúšikovia, ale aj samotní filmári a tvorcovia, ktorí pre štúdio Pixar pracujú. Tí dokonca do svojich ďalších animovaných projektov umiestňujú skryté detaily, ktoré si pozorné oko diváka všimne až neskôr. A rovnako, ako to je aj v prípade spomínanej debutovej snímky Príbeh hračiek, píše web Screen Rant.

Toy Story patrí aj 26 rokov po svojej premiére k obľúbeným animovaným filmom. A vedia o tom aj tvorcovia zo štúdia Pixar, ktoré za týmto filmom stojí. Bol to totiž vôbec prvý celovečerný projekt, na ktorom Pixar pracoval a ktorý odštartoval históriu jedného z najlepších štúdií vyrábajúcich animáky v histórii Hollywoodu.

Vzájomne poprepájané animáky

O čom Toy Story je, veríme, nemusíme rozoberať. Aj vy ste túto rozprávku nepochybne videli minimálne raz. Okrem toho, istotne si okrem hlavných hračkárskych hrdinov spomínate aj na hlavného zloducha prvého Toy Story – chlapca Sida, ktorý hračky bezhlavo ničil. Ten sa napokon neobjavil len v prvom filme, ale aj v tom treťom, aj keď na prvýkrát si ho zrejme mnohí ani nevšimli.

Filmy od Pixaru sú známe tým, že tvorcovia v nich odkazujú na svoje predchádzajúce i budúce animáky rôznymi spôsobmi. Podobná vec sa stala aj v prípade Toy Story, keď sa v Toy Story 3 na moment objavil práve spomínaný zloduch Sid. Diváci si to však nemusia ihneď spojiť. Obzvlášť, keď medzi nakrútením prvého a tretieho dielu ubehlo až 15 rokov.

Osud zloducha vyriešený

V treťom Príbehu hračiek sledujeme osud Andyho obľúbených hračiek, ktoré dostanú nový domov. Andy sa totiž sťahuje na univerzitný internát, vďaka čomu vieme, aký osud túto postavu postretol. Čo však jeho sused od vedľa Sid?

Ani na toho tvorcovia nezabudli a jeho príbeh uzavreli krátkym a na prvý pohľad nenápadným cameom. Sid totiž na rozdiel od Andyho na univerzitu nešiel a stal sa z neho smetiar.

Dokazuje to jedna zo scén Toy Story 3, kedy Andy hľadá svoje staré hračky v odpadkovom koši a chce ich zachrániť predtým, než príde smetiarske auto. V scéne je na veľmi krátky moment možné vidieť postavu, ktorá má čierne tričko s motívom lebky. Rovnaké nosil aj Sid v prvom Toy Story. Tvorcovia tak takýmto spôsob uzavreli príbeh jednej z postáv, ktorú mnohí diváci síce nemali radi, no chceli vedieť, ako jej osud napokon skončil. Pozrieť si to môžete aj vo videu nižšie.