Nikdy si na dovolenke neukladajte batožinu na toto miesto: Dávajte si pozor, inak vás môže čakať nepríjemné prekvapenie

Predstavte si, že ste práve dorazili do svojej vysnívanej dovolenkovej destinácie. Otvoríte dvere a chcete sa rozhliadnuť po hotelovej izbe. Batožinu zhodíte na zem a idete sa pokochať výhľadom. To ale môže byť chyba.

Vyhnite sa tejto chybe

Ako informuje Travel & Leisure, po príchode do hotelovej izby by ste mali myslieť na to, že nie všetko musí byť na sto percent čisté a hygienické. Aj keď je teda najjednoduchšie batožinu zhodiť niekam na podlahu, radšej to nerobte. Mnohým je jasné, že kufre, ktoré za sebou ťaháte po zemi a bohvie s čím prišli do kontaktu na letisku a v lietadle, sa nedávajú na posteľ. Málokto ale myslí na to, že by ste ich nemali nechávať ani na podlahe.

Ak položíte kufor alebo cestovnú tašku na podlahu, riskujete, že sa vám do nej dostanú nechcení návštevníci, napríklad hmyz či jašteričky. Expertka Kelli Tolliday, ktorá precestovala 45 krajín, dodáva, že myslieť by ste mali aj na hygienu. Varuje napríklad pred plošticami, ktoré si môžete poľahky nechtiac doniesť domov. Žiaľ, ak sa vám raz dostanú do batožiny, je pomerne náročné zbaviť sa ich.

Vyhnite sa baktériám a chemikáliám

Navyše, podlahy sa môžu hemžiť baktériami, a to napriek pravidelnému upratovaniu. Po čistení zas na nich ostávajú chemikálie a bez ohľadu na to, či je v miestnosti koberec alebo kachličky, málo hostí sa vyzúva hneď pri dverách.

Ideálne je batožinu si odložiť na nejaký tvrdý povrch. V nejednej hotelovej izbe napríklad nájdete drevenú lavicu na prezúvanie. Dobré je šaty si z kufra čo najskôr zavesiť do skrine. Zabezpečíte tak, že vaše veci ostanú počas dovolenky čisté a usporiadané. Niektorí experti dokonca zachádzajú pri prevencii tak ďaleko, že jediné miesto, kde sú ochotní pre vybalením svoju batožinu zložiť, je vaňa.