Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil

Komédia Sám doma jednoznačne patrí k Vianociam, ktoré si bez jej vysielania alebo sledovania na streamovacích službách skrátka ani nevieme predstaviť. Príbeh samotný predostiera otázky rešpektu, lásky a rodinnej súdržnosti a vzájomného porozumenia. Je preto zaujímavé sledovať, že hlavní hereckí predstavitelia, ktorí stvárnili nami milované postavy, vo svojom súkromnom živote naskočili na trošku odlišnejšiu vlnu.
O súkromí hviezd vianočnej komédie Sám doma (Home Alone) sa toho v minulosti popísalo veľa. Kultový film režiséra Chrisa Columbusa (režíroval okrem iného aj prvé dve filmové adaptácie Harryho Pottera) bol vstupnou bránou do sveta šoubiznisu najmä pre (vtedy) malého Macaulaya Culkina, ktorý stvárnil titulnú postavu Kevina McCallistera.
Nebol to ale len Culkin, ktorý sa účinkovaním v Sám doma preslávil. Veľkým prelomom v kariére bola vianočná komédia aj pre Devina Ratraya, alias Buzza McCallistera, Kevinovho nepríjemného staršieho brata, ktorý mu zo života robil peklo.
Pre Ratraya účinkovanie v Sám doma nebolo prvou filmovou úlohou, skúsenosti pred kamerou mal už aj predtým – ako hosťujúci herec, píše portál Looper. Po tom, ako prišiel zlom v jeho kariére v podobe stvárnenia postavy Buzza McCallistera, sa však jeho život obrátil naruby.
Herecký talent mal v krvi
Devin Retray sa narodil 11. januára 1977 rodičom Ann Willis a Peterovi Ratrayovcom a k hereckej brandži ho priviedla najmä kariéra jeho rodičov – obaja totiž boli hercami, píše web Vizaca. Ako dieťa tak mal pred kamery bližšie, než ktorýkoľvek jeho rovesník. V trinástich sa mu pošťastilo a dostal prvú veľkú filmovú úlohu, aj keď prakticky išlo len o vedľajšiu postavu. Režisér Chris Columbus v ňom Buzza McCallistera, staršieho brata šikanujúceho ostatných, videl prakticky ihneď. Samozrejme, v tej dobe ešte nemohol nikto vedieť, ako sa sláva na ňom podpíše.
Sľubnú hereckú kariéru mu veštili všetci – postupom času stvárnil ešte niekoľko vedľajších postáv v žánrovo pestrých komédiách, no nejakú výraznejšiu prácu už po Sám doma 2: Stratený v New Yorku (Home Alone 2: Lost In New York) nikdy nedostal.
V dospelosti hosťoval v niekoľkých známejších seriáloch, dokonca aj v súčasnej dobe. Vidieť sme ho mohli v seriáloch ako Supernatural, Law & Order: SVU, The Good Wife, Chicago Med či Better Call Saul.
Za fotky s autogramom pýtal od fanúšikov peniaze
No aj napriek tomu, že sa objavoval vo filmoch či v seriáloch, v pamäti všetkých zostal stále zapísaný ako Buzz zo Sám doma, vďaka čomu ho aj v dospelosti spoznávali fanúšikovia aj v uliciach. Chceli sa s ním fotografovať a pýtali si autogramy. Neskôr si uvedomil, že na tom môže celkom slušne zarábať a začal si za toto všetko pýtať od fanúšikov peniaze, uvádza Daily Mail. K akej sume sa týmto dopracoval, nevedno. Asi ale každý nad podobným počínaním pokrútil hlavou, keďže väčšina jeho hereckých kolegov pre fanúšikov ochotne zapózuje a podpíše sa aj bez nároku na finančnú protihodnotu. Sláva ale Buzzovi očividne stúpla do hlavy viac, než jeho hereckým kolegom.
Kedy sa však začalo prejavovať aj jeho násilnícke ja, je otázne. Ratray za svoj život vystriedal niekoľko partneriek. O tom, že sa k nim správal nie príliš prívetivo, prehovorili dve z nich, pričom jedna z nich by bola zrejme ticho, keby sa neprevalila kauza tej prvej.
