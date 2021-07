Niektorí sa očkovali, aby mohli cestovať. Vláda spravila pri režime na hraniciach chybu, ešte to môže byť problém

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) predpokladá, že Ústavný súd (ÚS) SR pozastaví účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o režime na hraniciach, ktorá umožní očkovaným vyhnúť sa karanténe po návrate na Slovensko. Uviedla to pred rokovaním vlády.

Ak ÚS pozastaví účinnosť vyhlášky, Kolíková chce vedieť dôvody. Tie sú pre ňu kľúčové, pretože vo vyhláške môžu byť drobné či vážne pochybenia. Tvrdí, že v stredu poobede by mal Ústavný súd zverejniť svoje rozhodnutie v súvislosti s vyhláškou. “Sú to rozhodnutia, ktoré robí vláda aj pod časovým stresom, rovnako aj iné príslušné orgány, ktoré sú preskúmavané Ústavným súdom, takže, samozrejme, môže dôjsť k chybám,” podotkla na margo vyhlášky Kolíková.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) poznamenal, že v otázke ďalších opatrení a toho, ako budú vyzerať opatrenia na hraniciach, bude potrebné vidieť odôvodnenie rozhodnutia ÚS. “Čakáme na oficiálne znenie výroku ÚS. Naši právnici na MZ sú pripravení na to reagovať,” hovorí.

Šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) pred rokovaním vlády povedal, že musia počkať na samotný text rozhodnutia Ústavného súdu. Považuje to za vážne rozhodnutie. „Novú situáciu nastolil Ústavný súd, vláda prijala vyhlášku, a tá platila, ľudia vedeli, čo majú robiť. Teraz je to rozhodnutiu Ústavného súdu, musíme si počkať na text a dôvody a vysporiadať sa s tým,“ poznamenal. Ako dodal, určite sa k tomu vyjadria, čo to znamená v praxi.

Prečo to môže byť problém?

Začali sa ozývať mnohí, ktorí sa dali zaočkovať a jedným z dôvodov bolo aj slobodnejšie cestovanie. Ak by platila predchádzajúca vyhláška, v niektorých prípadoch by to znamenalo, že aj zaočkovaní by museli absolvovať karanténu. Samozrejme, ani nezaočkovaní by sa jej nevyhli. Bolo by to napríklad v prípade, že by prichádzali z červenej alebo čiernej krajiny.

Problémom tiež je, že množstvo ľudí už má zaplatené dovolenky, spoliehali sa na to, že vláda už pravidlá meniť nebude. Ústavný súd však rozhodol inak, ešte sa čaká na tlačovú besedu, kde by malo zaznieť odôvodnenie a presné body, ktoré sú problematické. Vláda následne bude prijímať ďalšie rozhodnutia. Presne takéto problémy len prehlbujú nedôveru voči rozhodnutiam kompetentných.

Ľudí nemôžeme trestať za nerozumné rozhodnutia

Štát nemôže trestať ľudí za to, že sa rozhodli spraviť nerozumnú vec. Takto reagoval na zvýhodňovanie zaočkovaných pri prechode hraníc pred stredajším rokovaním vlády minister hospodárstva Richard Sulík. „My si nemôžeme dovoliť takéto veci. Musíme ľudom dovoliť robiť aj nerozumné, zlé rozhodnutie, ak to oni chcú,” zhodnotil.

Zásadné je podľa neho nájsť správnu mieru v zvýhodňovaní zaočkovaných, pristupovať k tomuto rozhodnutiu zodpovedne a triezvo a vždy mať na pamäti, že očkovanie je slobodné. Šéf rezortu hospodárstva označil lotériu pre zaočkovaných za dehonestujúcu a zároveň si myslí, že Ministerstvo zdravotníctva SR malo už dávno dostať peniaze na očkovaciu kampaň.

Podľa Richarda Sulíka teda nemáme ľudí trestať za nerozumné rozhodnutia a to, že sa nedali zaočkovať. V tretej vlne na to však doplatí celá krajina.

Čo majú robiť ľudia s kúpenými dovolenkami?

Potrebné je počkať na rozhodnutie Ústavného súdu v súvislosti s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva k režimu na hraniciach, ako aj na jeho odôvodnenie a prípadné odporúčania. Vláda nemá problém promptne reagovať, aby situáciu vyriešila. Pred stredajším rokovaním vlády to skonštatoval premiér Eduard Heger. Riešenie situácie s pandémiou nového koronavírusu vidí v očkovaní. Poznamenal, že ak by sme mali zaočkované rizikové skupiny obyvateľstva, nemuseli by sme sa báť ani delta variantu vírusu.

“Počkáme si na rozhodnutie ÚS, aby sme presne poznali, čo v ňom je povedané, aké sú odporúčania a tak ďalej,” uviedol premiér. Za dôležité považuje to, že opatrenia prijímajú aj okolité krajiny a že Slovensko situáciu nepodcenilo ani pri šírení delta variantu nového koronavírusu. Jedna zo “zbraní” na boj s pandémiou, ktorá podľa Hegera Slovensku chýba, je práve ochrana ľudí očkovaním.

Na otázku, čo majú robiť ľudia v zahraničí, ak sa im rozhodnutím ÚS zmenia podmienky príchodu na Slovensko, odpovedal premiér tým, že zatiaľ treba počkať na rozhodnutie súdu. Podčiarkol, že všetky opatrenia boli nastavené na to, aby sa ochránili ľudia na Slovensku pred šírením delta variantu. Vzhľadom na nízke riziko šírenia vírusu očkovanými osobami sa podľa neho dá na situáciu reagovať úpravou vyhlášok či uznesením vlády.