Niektorí ľudia sú vystavení vysokej náloži covidu a vôbec sa nenakazia. Vedci zistili, ako je to možné

Celá ich rodina je v karanténe, stretli sa s chorým človekom, napriek tomu však majú testy na koronavírus negatívne. Ako je možné, že sa niektorí ľudia jednoducho nenakazia? Takáto je odpoveď odborníkov.

Ako je možné, že niektorí ľudia sa koronavírusom nikdy nenakazia?

Možno aj vy máte vo svojom okolí niekoho, kto sa doteraz koronavírusom nenakazil napriek tomu, že bola celá jeho rodina v karanténe. Vedcov tento fenomén zaujal natoľko, že sa rozhodli preskúmať, ako je to možné. Ako píše The Guardian, odborníkom sa podarilo zistiť, že u niektorých ľudí dochádza k infekcii, kedy vírus síce prenikne do tela, imunitný systém sa ho však zbaví už v skorých štádiách.

Testy na protilátky, ako aj PCR testy preto zakaždým ukazujú negatívny výsledok. Presne toto je prípad približne 15 % britských zdravotníkov, ktorých zdravotný stav odborníci monitorovali ešte počas prvej vlny pandémie. Vedci dúfajú, že práve tieto nové poznatky by ich mohli priviesť k vytvoreniu novej generácie vakcín, ktoré by účinkovali dlhodobejšie.

Jeden z autorov štúdie publikovanej v časopise Nature, imunológ Leo Swadling sa vyjadril, že až donedávna vedcom nebolo jasné, či sa títo ľudia naozaj tak úspešne vyhýbajú koronavírusu alebo sa s ním ich telo dokáže jednoducho lepšie popasovať. Napriek tomu, že sledovaní zdravotníci pracovali v rizikovom prostredí, 58 z nich ani jediný raz nemalo pozitívny test na koronavírus.

Imunitný systém sa vírusu zbaví takmer okamžite

Krvné testy však ukázali, že mali zvýšenú hladinu T-lymfocytov v porovnaní s ľuďmi, ktorí koronavírusu vystavení neboli a v porovnaní s hladinou, ktorú mali predtým, než vypukla pandémia. Zvýšená bola aj hladina ďalších krvných markerov, ktoré poukazujú na prítomnosť infekcie v tele.

Odborníci si myslia, že za to môže fakt, že si T-lymfocyty vytvorili pamäť po tom, čo telo bojovalo s inými sezónnymi koronavírusmi, ktoré spôsobujú napríklad bežné prechladnutie. Táto pamäť ich chráni pred tým, aby im COVID-19 spôsobil vážnejšie ťažkosti. Bunky dokážu detegovať proteíny, ktoré majú koronavírusy spoločné. U niektorých ľudí je táto reakcia taká rýchla a intenzívna, že telo sa vírusu zbaví takmer okamžite.

Vedci teda zistili, ako je možné, že u niektorých ľudí je dávka vírusu dostatočná na to, aby aktivovala časť imunitného systému. No nie je taká vysoká, aby zapríčinila akékoľvek symptómy. Takí ľudia sú pred nákazou zvyčajne chránení nie niekoľko mesiacov, ale niekoľko rokov. Imunita človeka sa však mení a časom môže oslabnúť. Okrem toho, obrovskou nevýhodou je fakt, že vírus neustále mutuje.