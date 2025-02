Niečo také bizarné ste ešte nepočuli. Petra Polnišová sa podelila o zábavnú historku, z ktorej pôjdete do kolien

Jedna z najznámejších komičiek na Slovensku má za sebou zaujímavú až úsmevnú skúsenosť, na ktorú veľmi rada spomína. Hoci podobných zážitkov má vďaka svojej práci neúrekom, nedalo jej to a podelila sa v relácii s televíznymi divákmi o jeden z nich. Aj keď táto situácia spôsobila jej a celému štábu mierne komplikácie, dnes sa na tom zabáva. Málokto zažil niečo podobné ako ona.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pozvanie do tolkšou Adely Vinczeovej považovala obľúbená herečka Petra Polnišová ako skvelú príležitosť na to, aby porozprávala moderátorke a divákom jednu nevšednú situáciu, ktorou si prešla. Je o to netradičnejšia, že sa týka holuba, ktorý prekazil plány celého štábu, ako prezradila v jednej epizóde špeciálneho podcastu Trochu inak.

Všetci Petru poznajú ako herečku a komičku. Jednoducho zábavnú ženu. Zrejme budú mnohí prekvapení, keď sa dozvedia, že pôsobí tiež ako producentka filmov. Čo sa týka tejto práce, drží sa viac v úzadí, preto o tom vie len málokto. Keď však začne o spomínanej profesijnej odbočke rozprávať, je to vtipné rovnako ako jej legendárne postavičky, ktoré stvárnila. Podľa herečkiných slov miluje na práci producentky fakt, že v tejto profesii môže uplatniť úplne všetko. Zabezpečuje kreatívu, finančné naplnenie projektu, personálne zabezpečenie… A nie je núdza ani o úsmevné momenty, ktoré jej prácu spríjemňujú.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa STVR official (@stvr__official)

Holub presunul natáčanie na neskôr

Spolupodieľala sa napríklad na filme Vitaj doma, brate, ktorý je o slovenskej menšine v Srbsku. Práve tam sa natáčal aj dej komédie. Ako prezradila Petra, ľudia, teda miestni, ktorí im prepožičali lokácie, boli veľmi otvorení. Neprekážalo im, že príde štáb so 60 ľuďmi, ktorí im narušia pokoj a podupú dvor.

„Jeden z nich bol pán, ktorý choval športové holuby. My sme s ním boli dohodnutí, že o ôsmej je klapka, prídeme tam, o siedmej sa všetko rozloží a on nám zrazu dal vedieť, že môžeme prísť, ale iba pred bránu,“ začala Petra o vtipnej historke, na ktorej sa doteraz smeje. „Jemu sa vracia holub zo Sarajeva a on, keď uvidí toľko ľudí, zblázni sa,“ pokračovala herečka a doplnila, že si vraj ustráchaný holub sadne na najbližšiu strechu a bude čakať, kým celý štáb odíde.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Polnišová Peťa Official (@polnis_petusa)

A v tom bol ten najväčší problém. „Lenže, ten holub má nejaký čip a časovač, ktorý mu ráta čas, nemôže si to dovoliť, lebo je to šampión. Takže sme museli pred tou bránou čakať na holuba,“ uviedla Petra s úsmevom a pridala sa k nej aj Adela: „Stáli ste tam ako pri tej tabuli, kde sú odlety a prílety.“ Zasmiala sa moderátorka a s ňou aj všetci diváci. „Ale chvalabohu, tento bol dosť rýchly, švihol si,“ zasmiala sa na záver rozprávania historky Petra Polnišová.