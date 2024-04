Nie znamená nie: Českí poslanci schválili prelomovú redefiníciu znásilnenia, ktorá výrazne pomôže obetiam

Českí poslanci schválili novú definíciu znásilnenia na základe princípu „Nie znamená nie“. Ak novelu schváli Senát a podpíše prezident, vymedzenie znásilnenia sa zmení zo silou vynúteného na nesúhlasný pohlavný styk.

Podľa ministerstva spravodlivosti to prispeje k zvýšeniu ochrany obetí sexuálnych trestných činov, a zefektívni to boj proti tomuto typu násilia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. „Nová definícia zahŕňa viac situácií, ktoré budú vyhodnotené ako znásilnenie. Nepôjde už len o prípady, keď bol sex vynútený násilím. Ak obeť preukázateľne so stykom nesúhlasila, pôjde o znásilnenie,“ napísala na sociálnej sieti X poslankyňa Klára Kocmanová, ktorá sa na príprave novely podieľala.

Nová definícia

Za znásilnenie sa podľa novej definície bude považovať každá súlož, análny či orálny styk, s ktorým jeden z účastníkov nebude súhlasiť a tento nesúhlas dá akokoľvek najavo, či už slovne, fyzickým odporom, plačom alebo inak.

Zároveň bude za znásilnenie postihnuteľný aj prípad, keď páchateľ zneužije bezbrannosť obeti, ktorá v danej chvíli nedokáže prejaviť svoju vôľu. A to napríklad z dôvodu spánku, opitosti, veku, spútania, choroby či handicapu. Ako dôvod bezbrannosti návrh zákona výslovne uvádza aj takzvaný silný ochromujúci stres.

Prijatie novely na sociálnej sieti ocenili aj viacerí ministri. „(Definícia) konečne zahŕňa medzi znásilnenie aj prípady, keď je obeť paralyzovaná alebo v bezvedomí, kóme či pod vplyvom návykových látok. Je to veľký krok pre ženské a ľudské práva,“ napísal minister pre európske záležitosti Martin Dvořák.

Šéf rezortu spravodlivosti Pavel Blažek ocenil, že poslanci zmeny schválili jednomyseľne a dokázali sa dohodnúť naprieč politickým spektrom. „Okrem znásilnenia je tam jednoznačne povedané, že bude platiť princíp, že do 12 rokov sa na nikoho sexuálne nesiaha… Ak bude niekto sexuálne obťažovať človeka do 12 rokov, dopustí sa trestného činu znásilnenia, nie pohlavného zneužívania, kde platili nižšie sadzby,“ vysvetlil minister.