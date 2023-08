Nie je to Lomnický štít ani Štrbské Pleso. Najnavštevovanejšie miesto v Tatrách vás prekvapí

Najnavštevovanejším miestom v Tatranskom národnom parku (TANAP) bol podľa výsledkov stredajšej inventúry turistov Hrebienok. Za jediný deň naň zavítalo 5 146 turistov. Vysokohorským prostredím TANAP-u pešo alebo na bicykli prešlo celkovo 27 216 turistov. Oproti minulému roku ide o nárast o takmer 4 000 turistov.

Ako informovala Jana Tomalová zo Správy TANAP-u, Hrebienok obhájil svoje vlaňajšie prvenstvo. Zo Starého Smokovca sa tam vyviezlo lanovkou 3 607 návštevníkov, ďalších 1 482 vyšlo hore po vlastných a 57 uprednostnilo bicykel. V štatistikách pribudlo tiež 23 psov, pripomenula Tomalová.

Nárast návštevníkov

Druhú priečku v rebríčku návštevnosti obsadilo aj tento rok Popradské pleso, kam prišlo 4 784 turistov. Ďalších 126 návštevníkov sa vyviezlo na bicykli. Z oboch smerov zaregistrovali dokopy 76 psov. Na Skalnatom plese zaznamenali 3 210 ľudí, z nich sa 2 878 vyviezlo lanovkou. Z Tatranskej Lomnice sa týmto smerom vydalo aj 33 cyklistov a evidovali aj dvoch psov.

Sedačka zo Štrbského Plesa na Solisko vyviezla tentoraz 1 499 pasažierov, ďalších 197 vyšlo hore po vlastných. Spolu s nimi zaevidovali päť psov. Spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si prvenstvo udržali Rysy, na ktoré z oboch strán Tatier vystúpilo 1 976 turistov, čo je o 788 viac ako vlani. Na Kriváň mierilo 757 návštevníkov, minulý rok ho zdolali 566. Na Rysoch zaznamenali troch psov, na Kriváni dvoch.

V oravskej časti Západných Tatier turisti vyhľadávali najmä Roháčsku dolinu. V stredu 16. augusta sa ňou prešlo 1 281 peších návštevníkov, 41 cyklistov a 29 psov. Do liptovských dolín zavítalo celkovo 938 peších návštevníkov, 94 cyklistov a 44 psov. Najviac ľudí prešlo, rovnako ako minulý rok, Žiarskou dolinou. Kým vtedy tam v deň spočítania narátali 429 pešiakov, 55 cyklistov a 10 psov, teraz do štatistík pribudlo 567 turistov, 54 cyklistov a 23 psov.

Zvýšil sa aj počet psov

Medzi cyklistami sa najväčšej obľube tešila trasa z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom, ktorý si za cieľ svojej cyklotúry vybralo 156 návštevníkov, z nich 74 použilo e-biky. Na Popradské pleso šliapalo tentoraz 126 cyklistov, Tichú dolinu zo sedla bicykla spoznávalo 121 návštevníkov a Kôprová dolina prilákala 103 bajkerov. Celkovo sa po Tatranskom národnom parku pohybovalo 935 cyklistov, z toho 385 na e-bikoch. Minulý rok to bolo 885 cyklistov, z nich 316 využilo e-biky.

Psičkári si aj tento rok vyberali najmä oblasť Popradského plesa, kde tak ako vlani narátali 76 psov. Dokopy v štatistikách pribudlo 321 psov, minulý rok v TANAP-e napočítali 282 štvornohých turistov.

„Už na prvý pohľad bolo evidentné, že o turistov určite nebude núdza, čo nás však osobitne zaujímalo, bol počet psov. Pravdupovediac, boli sme zvedaví, či sa diskusia o pripravovaných obmedzeniach vstupu so psom do národného parku nejakým spôsobom odrazí aj vo výsledkoch tohtoročného spočítania návštevníkov. Zdá sa, ako keby ľudia chceli využiť ešte poslednú príležitosť, že môžu zobrať svojich psíkov do vysokohorského prostredia bez akýchkoľvek zákazov,“ konštatuje riaditeľ Správy TANAP so sídlom v Tatranskej Lomnici Pavol Majko.

Návštevnosť vysokohorského prostredia sa v najstaršom slovenskom národnom parku eviduje od roku 1972. Vďaka získaným údajom bude mať Správa TANAP-u ako správca územia prehľad nielen o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, ale dáta jej poslúžia napríklad aj pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete. Najviac turistov v polstoročnej histórii spočítania prešlo za jediný deň vysokohorským prostredím v roku 2020, keď zaznamenali viac ako 30-tisíc návštevníkov. Vlaňajšia inventúra priniesla číslo 23 287.