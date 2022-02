Má viac nominácií na Oscara než Duna. Film Sila psa v zahraničí zbožňujú, pre Slovákov je však odpadom

Oscarová horúčka naberá po včerajších zverejnených nomináciách na sile. Filmoví fanúšikovia sú vo vytržení a od včera doháňajú to, čo americká Akadémia dostala do čela nominácií a snažia sa zhliadnuť všetky filmy, ktoré vzácnu sošku môžu dostať. Počtom nominácií tento rok vyčnieva aj zahraničnými kritikmi zbožňovaný, no u nás veľmi vlažne prijatý projekt s názvom Sila psa. Oplatí sa ho vidieť?

Nakoľko patríme k veľkým filmovým fanúšikom a rovnako ako mnohí, aj my aktuálne dobiehame zameškané a snažíme sa doštudovať si oscarových nominantov, naša odpoveď je jednoznačná. Áno, Silu psa (The Power of the Dog) sa vidieť skutočne oplatí. Len zážitok z nej bude mať každý iný.

Menej nároční diváci pri ňom zaspia

Novinka z dielne oscarovej režisérky a scenáristky Jane Campion (The Piano, Bright Star, An Angel At My Table) vyvolala po svojom uvedení pomerne rozporuplné reakcie. Kým niektorí totiž túto westernovú drámu velebia do filmových nebies, iní ju považujú za nie príliš vydarený film, ktorý si ocenenia, tobôž pozornosť divákov, nezaslúži. Už pri pohľade na trailer (pozrieť si ho môžete nižšie) je ale zrejmé, že toto nie je film pre menej náročného diváka, ale pre ozajstného fajnšmekra. Dokonca aj tí, ktorí čítali pôvodnú rovnomennú literárnu predlohu z roku 1967 autora Thomasa Savagea, by film radšej mali obísť oblúkom.

Zatiaľ sa ale deje presný opak. Snímka získava jednu nomináciu na prestížne ocenenie za druhou a aj cenné víťazstvá na viacerých frontoch. Medzi tie známejšie ocenenia, ktoré si už Sila psa stihla na svoj účet pripísať, patrí napríklad Strieborný lev z filmového festivalu v Benátkach za Najlepšiu réžiu, víťazstvo troch Zlatých glóbusov za Najlepší film (dráma), Najlepšiu réžiu a Najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe pre Kodiho Smit-McPheeho.

Oscara môže diskutovaná snímka uznávanej režisérky získať hneď v 12 kategóriách, pričom zastúpenie má vo všetkých najdôležitejších (dokonca má o 2 nominácie viac ako favorizované sci-fi Duna!).

O kvalitách a záujme kritikov teda nemožno pochybovať. Prečo sa ale divákom film Snímka psa nepozdáva? Vysvetlení môže byť niekoľko a jedným z nich je aj fakt, že ani Američanov by nezaujímal film odohrávajúci sa v prostredí slovenskej dediny kdesi na Orave. Divoký Západ bol ale do kinematografie vždy pretláčaný (aj v histórii európskej produkcie), takže je pochopiteľné, že si žáner westernov svojich priaznivcov našiel aj tu, aj keď v prípade drámy sa diváci s postavami stotožniť asi nebudú vedieť dokázať.

Rodinná dráma zasadená do nezvyčajného prostredia

Dej filmu sa odohráva v roku 1925 v americkej Montane na západe Spojených štátov amerických. Ústrednými postavami je dvojica bratov Phila (hrá ho Benedict Cumberbatch) a Georga (hrá ho Jesse Plemons) Burbankovcov, ktorí vlastnia ranč, no ich spolunažívanie je neustále testované až priepastnou rozdielnosťou. Pri pasení dobytka sa stretávajú s vdovou a majiteľkou hostinca Rose Gordonovou (hrá ju Kirsten Dunst) a jej synom Peterom (hrá ho Kodi Smit-McPhee).

Dobrosrdečný George ani chvíľu neváha a rozhodne sa vdove pomôcť a ujme sa jej. Prchký Phil má však na celú vec úplne odlišné názory a značne ovplyvnený svojím zosnulým mentorom Broncom Henrym, sa vysmieva nielen Rose, ale najmä jej synovi, ktorý má až príliš zženštilé spôsoby.

Samozrejme, žiadna krutosť netrvá dlho a po svadbe Georga a Rose sa v životoch novej rodiny na ranči stanú nečakané veci.

Nová Skrotená hora?

„Pokorný, krásne natočený, plný dramatických scenérií“, „poctivá slow burn dráma s opojnými vizuálmi“ či „veľmi dobrý a pomerne rafinovaný“ film – to je len zlomok z pozitívnejších reakcií česko-slovenských divákov na webe Česko-slovenskej filmovej databáze. Podobné by sa dali nájsť aj na zahraničných weboch. Prekvapivo ale tu u nás (a, pochopiteľne, aj v susednom Česku) prevládajú tie negatívne.

Mnohí diváci totiž nedokážu stráviť až príliš pomalý dej, v ktorom sa niečo nové udeje len v pár momentoch. Potom je tu aj prostredie a „tichá inšpirácia“ rovnako oceňovanou Skrotenou horou (Brokeback Mountain). Samozrejme, neberieme, pretože ten podtón je zrejmý a očividný a nemusí byť po chuti každému.

To, čo ale z tohto filmu robí snímku hodnú Oscara, je nepochybne jej nezvyčajný námet. Ide o ťažkú a aj pomerne zložitú psychologickú rodinnú drámu, ktorá je vlastne fake westernom. Pomaly sa rozbieha, ešte pomalšie plynie, no výkony hlavných hereckých predstaviteľov vás prevedú symfóniou, akú ste na obraze ešte nevideli. A rovno do grandiózneho finále, ktoré nebudete čakať. Alebo budete, ktovie.

Sila psa, aj keď názov filmu to viac než naznačuje, nie je príbehom o domácom miláčikovi. Je drsným odrazom reality vtedajšej (a tak trochu aj súčasnej) doby. Excelentne nakrútený, bravúrne zahraný a s hudbou, ktorú do filmu vyrobil člen kultovej kapely Radiohead, Jonny Greenwood (aj ten si vyslúžil nomináciu na Oscara). Čo viac sa na tomto dá nenávidieť?

Film je na Netflixe od decembra, mnohí o tom ani netušili

Tí, ktorí tejto dráme dali menej ako 4 hviezdičky, by vám vedeli negatíva porátať. Dokonca by im možno ani nestačili prsty na rukách. Áno, je to dlhé. Áno, z psychologických aspektov mohli trošku ubrať. A, áno, kniha je tradične lepšia. Sila psa ale rozhodne nie je filmom, ktorý si pozornosť a ocenenie nezaslúži, práve naopak. A k tomu všetkému by si aj u nás zaslúžil premietanie na veľkom plátne. Uspokojiť sa ale musíme s Netflixom, v ktorého knižnici film nájdete už od 1. decembra 2021.

Že ste si to nevšimli? Nebojte sa, nie ste sami. Film príliš z davu nevytŕčal a zatienili ho menej rozumné, viac šablónovité filmy, obdobie Vianoc a šialenstvo s názvom Squid Game, ktoré v tej dobe tiež nestrácalo na sile.

The Power of the Dog má ale teraz vďaka 12 nomináciám na Oscara opäť šancu byť stredom záujmu. Netflix snímku uvádza v pôvodnom znení s českými titulkami. Samozrejmosťou je aj český dabing.

