Nezaočkovaní sú podľa nej tupelá. Matovič vracia úder ministerskej riaditeľke a žiada, aby ju hnali svinskym krokom

Slovenská politika má ďalší internetový konflikt. Bývalý premiér Igor Matovič sa ostro vyjadril voči kolegyni z rezortu zdravotníctva, ktorá nazvala nezaočkovaných ľudí tupelami.

Úradníčka z ministerstva zdravotníctva sa vo svojom statuse vyjadrila najmä na adresu nezaočkovaných osôb. “Buď si tupelo a neočkuješ sa alebo nie si tupelo a očkuješ sa,” napísala Vargová v statuse na sociálnej sieti Facebook.

Netrvalo dlho a reakciu na toto vyjadrenie si nenechal újsť bývalý premiér a súčasný minister financií, Igor Matovič. Ten si smerom k Zuzane Vargovej nebral servítku pred ústa. “Verím, že pán minister zariadi, aby toto Tupelo viac nerobilo hanbu štátnej službe a pôjde kade ľahšie svinskym krokom,” napísal na rovnakej platforme Matovič.

“Hocičo som ochotný pochopiť, ale aby vysokopostavená štátna zamestnankyňa Ministerstva zdravotníctva (!) nazývala ľudí, ktorí sa na základe akýchkoľvek dôvodov doteraz nezaočkovali, tupelami (“Buď si tupelo a neočkuješ sa alebo nie si tupelo a očkuješ sa.”) je najabsurdnejšia očkovacia kampaň ministerstva vo svete.” Doplnil Matovič vo svojej reakcii.

V zuboch sa majú už od apríla

Zuzana Vargová, ktorá do svojho úradu nastúpila ešte v čase, kedy bol šéfom rezortu Marek Krajčí, začala ostré vyjadrovanie voči Matovičovi už v jari. „Nikto (a za tým si stojím, že ozaj nikto) v histórii Slovenska neurobil pre vnútorný rozvrat tejto krajiny viac ako Igor Matovič. On je skĺbením Mečiarovej arogancie moci, Ficovej bezohľadnosti voči našej budúcnosti a dankovsko-kotlebovskej služby cudzím záujmom. Ak si mám vybrať medzi predčasnými voľbami a týždňom navyše s hentým ZPH vo funkcii, beriem voľby. So všetkými rizikami a pravdepodobnosťami,” napísala.