Nevídané zranenie v NHL: Rozhodcu museli odniesť na nosidlách, pozrite si video z incidentu

V pondelkovom zápase NHL medzi Philadelphiou a Coloradom došlo k nešťastnej situácii, ktorá, našťastie, nemala fatálny koniec. Obranca Colorada Josh Manson počas striedania v prvej tretine narazil do jedného z hlavných rozhodcov Mitcha Dunninga a ten zostal niekoľko minút ležať na ľade.

Napokon ho na nosidlách odniesli do nemocnice, bol komunikatívny a hýbal nohami aj rukami. Neskoršie preventívne vyšetrenia potvrdili, že by mal byť v poriadku. Do konca prvej tretiny zostávalo 13:37 min, keď došlo k nezavinenému incidentu. Rozhodca sa nachádzal v strednom pásme v okamihu, keď doň Manson narazil v snahe zapojiť sa do hry v pásme Philadelphie.

Zápas sa potom prerušil na niekoľko minút, keďže otrasenému arbitrovi sa venovali zdravotníci. Dunning je bývalý obranca, ktorý odohral tri sezóny v juniorskej Ontario Hockey League. Neskôr sa stal rozhodcom a od roku 2019 je súčasťou NHL. Zápas dohrali bez neho len s jedným hlavným a dvomi čiarovými rozhodcami.

Referee Mitch Dunning was taken off the ice on a stretcher after a collision with defenseman Josh Manson during Colorado Avalanche vs. Philadelphia Flyers. https://t.co/zRclvb7p8y #COLvsPHI #GoAvsGo #LetsGoFlyers pic.twitter.com/QCJ45TVwPf

