Z jedného eura vykúzlil trojnásobný ročný plat: Šťastný Slovák vyhral jackpot a poriadne si prilepšil

Slováci majú v poslednom čase, zdá sa, veľké šťastie na výhry v lotériách. K minulotýždňovým dvom šťastlivcom sa teraz pridal výherca, ktorý si síce na účet pripíše o niečo menšiu sumu, no stále ide o veľkú výhru.

Článok pokračuje pod videom ↓

Hráč si v hre LOTO 5 z 35 podal iba za jedno euro a v nedeľu 17. novembra sa na neho usmialo šťastie. V prvom poradí vyhral veľmi príjemných 41 528,38 eura. „Hráč sa rozhodol uzatvoriť svoju stávku na jednom z predajných miest spoločnosti TIPOS v Žilinskom kraji. Na tikete pre hru LOTO 5 z 35 vyplnil svojimi číslami jedno hracie pole – stĺpec a označil aj možnosť zahrať si v doplnkovej hre JOKER, ktorá je spoločná pre hry LOTO a LOTO 5 z 35. Za takúto stávku zaplatil obsluhe terminálu 1 euro,“ uviedol Tipos.

Viacero výhercov

Výherné čísla boli 1, 11, 16, 18 a 30. „Aktuálny výherca jackpotu je už 55. hráčom v poradí, ktorý v roku 2024 získal v hre LOTO 5 z 35 výhru v prvom poradí, resp. jackpot,“ dodala spoločnosť.

Iba minulý týždeň sme vás pritom informovali o Slovákovi, ktorý vyhral 876-tisíc eur a nechýbalo veľa a bolo by to 105 miliónov. Obrovská výhra mu padla v hre Eurojackpot a podelil sa o ňu aj s dvoma ďalšími šťastlivcami z Nemecka a z Nórska. Všetkým trom pritom do 105 miliónového jackpotu chýbalo len jedno číslo.

Ďalší Slovák, taktiež zo Žilinského kraja, si na účet minulý týždeň pripísal 500-tisíc eur. Išlo o hru Lotto. Obrovská výhra mu padla v prvom poradí druhého ťahu hry. Zaujímavosťou je, že tento rok ide už o štvrtého našinca, ktorý v tejto hre vyhral pol milióna.