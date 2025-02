Neuveríte, kto si možno zahrá Dumbledora v novom seriáli Harry Potter: Prepožičať tvár má oceňovaný herec

Čarodejnícky svet opäť zažíva rozruch a fanúšikovia netrpezlivo čakajú, kto sa postaví do čela slávnej školy kúziel. V Rokforte sa onedlho objavia nové tváre a vdýchnu život príbehu o najslávnejšom čarodejníkovi všetkých čias.

Legendárna sága o Harrym Potterovi sa chystá ožiť v novej seriálovej podobe, ktorú diváci uvidia najskôr v roku 2027. Vo filmových kruhoch sa neustále šepká o tom, ktorí herci stvárnia jednotlivé postavy. Pred pár týždňami fanúšikovia riešili, kto si zahrá profesora Severusa Snapea a aktuálne prišla na pretras postava riaditeľa Rokfortu — Albusa Dumbledora.

Dumbledora si možno zahrá americký herec

Ako píše web METRO, najnovšie správy naznačujú, že 79-ročný americký herec John Lithgow, ktorý je šesťnásobný držiteľ ceny Emmy, bude možno štvrtým hercom, ktorý si zahrá legendárneho profesora Dumbledora. Americký herec je údajne v „záverečnom vyjednávaní“ o tejto prestížnej úlohe.

Ak by sa dohoda uzavrela, Lithgow by sa stal už štvrtým hercom, ktorý by prebral ikonickú postavu po Richardovi Harrisovi, Michaelovi Gambonovi a Judeovi Lawovi, ktorí si v minulosti zahrali Dumbledora v sérii filmov Harry Potter či Fantastické zvery.

John Lithgow by bol prvým hercom, ktorý by si nasadil slávne polmesiacové okuliare a pritom nepochádza z Írska ani z Veľkej Británie, na rozdiel od pôvodných hercov.

Americký herec však nie je v historických alebo autoritatívnych úlohách žiadnym nováčikom. V minulosti stvárnil postavu bývalého premiéra Veľkej Británie — Winstona Churchilla v seriáli The Crown. Okrem toho sa objavil aj vo filmoch, ako napríklad Interstellar, Zóna súmraku, Dexter či Konkláve, ktorý sa aktuálne uchádza o Oscara.

Tvorcovia seriálu tieto informácie zatiaľ oficiálne nekomentovali a vo svojom vyhlásení zdôraznili, že detaily o obsadení budú potvrdené až po finalizácii zmlúv.

Seriál bude vernou kópiou knižnej predlohy

Nový seriál o slávnom príbehu čarodejníka Harryho Pottera sa bude natáčať v ikonických štúdiách Warner Bros vo Veľkej Británii, kde vznikli aj pôvodné filmy. Podľa webu Deadline, má trvať viac ako 10 rokov a mal by byť vernejšou adaptáciou predlohy siedmich kníh, ktoré napísala J. K. Rowling.

Autorka kníh zároveň spolupracuje aj na tvorbe seriálu. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na hlbšie preskúmanie niektorých postáv a dejových línií.