Neuvážený zločin mladého Herschela Grynszpana je považovaný za prvú iskru, ktorá podnietila holokaust

Hovorí sa však, že práve neuvážený zločin mladého Žida bol skutkom, ktorý podnietil holokaust. Kto Herschel Grynszpan bol a čím spečatil osudy miliónov ľudí?

Grynszpanovci do Nemecka emigrovali v nádeji na lepší život

Herschel Feibel Grynszpan sa narodil 28. marca 1921 v nemeckom Hannoveri krajčírovi Zindelovi a Rivke Grynszpanovcom. Tí do Nemecka prišli z Poľska v roku 1911, zdalo sa im totiž, že v Nemecku sa s pracujúcimi Židmi zaobchádza o niečo lepšie ako v Poľsku. Herschel mal sestru Esther a brata Mordechaia.

Jeho detstvo bolo úplne obyčajné, bol to inteligentný chlapec, ktorý rád trávil čas s priateľmi alebo v mládežníckom športovom klube Bar-Kochba. Už v mladosti bol Herschel aktívny a neobsedel dlho na jednom mieste. V škole sa neustále zaplietol do nejakej potýčky a niekoľkokrát bol dokonca vylúčený. Neskôr si podal žiadosť, aby mohol emigrovať do Palestíny, tá mu však bola kvôli veku zamietnutá.

Keď mal Herschel 15 rokov, vydal sa naprieč Belgickom a Holandskom až do Paríža, kde žil so svojou tetou a strýkom. Vo Francúzsku však bol nelegálne, nemal tam totiž žiadnu prácu ani inú finančnú oporu. Pridal sa k miestnej skupinke poľských ortodoxných Židov a pokúšal sa nájsť si zamestnanie, nasledujúce dva roky sa mu však príliš nedarilo a nezískal ani povolenie na pobyt. Nedarilo sa ani jeho rodičom, Zindelov obchod prišiel o zákazky následkom nastupujúceho nacistického režimu. Židia to mali v Nemecku čoraz ťažšie a museli sa pasovať s čoraz prísnejšími opatreniami, príkazmi a zákazmi.

Čoskoro prišli Grynszpanovi rodičia a súrodenci o všetko, bol im odobratý všetok majetok a mali byť deportovaní spolu s 12 000 ďalšími poľskými Židmi. Herschel sa o udalostiach dozvedel 3. novembra v roku 1938, keď mu otec z poľského pohraničia poslal pohľadnicu v nádeji, že syn svojich rodičov zachráni. 17-ročný Herschel sa ocitol v zúfalej situácii, sám na tom vo Francúzsku nebol dobre a rodičom nemal ako pomôcť.

Zúfalá situácia prinútila Herschela konať

Zúfalá situácia ho napokon viedla k zúfalému konaniu a Herschel si kúpil strelnú zbraň, malý revolver s piatimi nábojmi. Napísal svojej rodine pohľadnicu na rozlúčku, ktorú nikdy neposlal a ďalší deň po kúpe sa so zbraňou vybral na nemeckú ambasádu v Paríži. Na recepcii tvrdil, že má u seba tajný dokument vysokej hodnoty a potrebuje ho ukázať niektorému z vysoko postavených zamestnancov ambasády.

Takto sa dostal k 29-ročnému diplomatovi Ernstovi vom Rathovi. Keď Ernst Herschela požiadal, aby mu dokument ukázal, mladík využil príležitosť pomstiť sa za svojich rodičov a za tisícky ďalších Židov. Vypálil všetkých päť nábojov, Ernsta však zasiahli len dve. 9. novembra Ernst v nemocnici zraneniam podľahol.

Herschela okamžite po incidente zatkla a vypočúvala francúzska polícia. Nemecké úrady sa rozhodli príležitosť využiť vo svoj prospech a spustili protižidovskú kampaň. Hitler dokonca poslal do Paríža svojho osobného lekára, Ernstovi však nebolo ako pomôcť. Nemecká odveta bola rýchla a brutálna.

Nemecký minister Joseph Goebbels predniesol príhovor plný nenávisti, v ktorom sa vyjadril, že za vraždu sú zodpovední všetci európski Židia. Dlho na seba nenechali čakať ani kruté skutky, nenávisť v nacistoch tlela už dlho a neuvážený čin Herschela Grynszpana im poslúžil ako iskra, ktorá napokon odštartovala sériu najhorších udalostí v dejinách.

Krištáľová noc

V nasledujúcich 24 hodinách deportovali Nemci tisícky Židov, ničili synagógy a brali životy desiatkam nevinných ľudí. Tento deň sa do dejín zapísal ako Krištáľová noc. Herschel zatiaľ v Paríži čakal na rozsudok. Herschelov advokát Vincent de Moro-Giafferi trval na tom, že to bol zločin z vášne.

Ďalšou z možností bolo tvrdiť, že Ernst bol Herschelov neverný milenec, právnik totiž dúfal, že nikto sa nebude chcieť zaoberať žiarlivým homosexuálom. To však nepomohlo, Nemci robili všetko pre to, aby podnietili ešte viac nenávisti. Súdny proces bol napokon veľmi rýchly. Herschel bol prevezený do väzenia, kde strávil dva roky. Neskôr ho previezli do väzenia v Nemecku a potom do koncentračného tábora neďaleko Berlína, kde pravdepodobne zomrel.

Neexistuje žiadna dokumentácia, ktorá by dokazovala, že prežil, aj keď jeho osud je opradený mnohými konšpiračnými teóriami. Niektorí historici tvrdia, že sa objavili fotografie z Palestíny, na ktorých je jednoznačne živý Herschel Grynszpan. Sú to však len špekulácie, ktoré sa nepodarilo dokázať.

Herschelovi rodičia holokaust prežili a v roku 1948 sa presťahovali do Izraela. V roku 1960 napokon nechali svojho syna oficiálne vyhlásiť za mŕtveho, pričom dátum úmrtia bol stanovený na 8. mája 1945.