Netflix zadarmo zverejnil jeden z najlepších filmov na YouTube. Na jeho zhliadnutie je obmedzený čas

Streamovacia služba Netflix si získala srdcia už mnohých predplatiteľov. Ich počet neustále narastá a tento trend sa zrejme nezastaví. Nových zákazníkov získava vďaka obsahu, ktorý ponúka a nielen na svojej streamovacej platforme. Teraz sa ale Netflix rozhodol jeden zo svojich úspešných filmov zverejniť na obmedzený čas aj na YouTube.

Síce získavanie nových predplatiteľov týmto krokom dosiahnuť nechce, určité bočné úmysly týmto Netflix s istotou sleduje. Známa streamovacia služba podľa správ na svojom blogu totiž zadarmo na 48 hodín sprístupní svoj celovečerný film The Trial of Chicago 7. Príležitosťou k tomuto rozhodnutiu je výročie vynesenia rozsudku v prípade, ktorý je témou tejto kritikmi i divákmi ospevovanej drámy. To pripadlo na 18. február, pôvodný rozsudok bol vynesený v tento deň v roku 1970.

Oceňovaná dráma zadarmo na YouTube

Režisér Aaron Sorkin sa v tomto filme zameral na jeden z najznámejších amerických súdnych procesov vôbec. The Trial of Chicago 7 (v českom distribučnom názve známy ako Chicagský tribunál) divákov zavedie naspäť do roku 1968 a ukazuje prípad podnecovateľov protestov, ktoré sa zvrhli a ich súdny proces.

Snímka otvára viacero dôležitých tém histórie, ako sú rasizmus či neoblomní sudcovia presvedčení o svojej pravde. Ústredných je 7 postáv, ktoré čelia obvineniam v súvislosti s aktivizmom proti vojne vo Vietname.

Na zhliadnutie máte 48 hodín

Chicagský tribunál si získal aj tunajších divákov, o čom svedčia mimoriadne priaznivé hodnotenia na webe ČSFD. Hviezdne obsadená dráma režírovaná Sorkinom (The Social Network, Steve Jobs, či seriály Newsroom, The West Wing, Studio 60 On the Sunset Strip) sa však môže pochváliť nielen pozitívnymi recenziami, ale aj hlavným hereckým obsadením. V hlavných i vedľajších úlohách tu vidíme herecký tanec hviezd ako Eddie Redmayne (Danish Girl, Fantastic Beasts), Sacha Baron Cohen (Borat), Joseph Gordon-Levitt ((500) Days of Summer, Dark Knight Rises, Inception), Alex Sharp (The Hustle), Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Matrix 4, seriál Watchmen), John Carroll Lynch (The Handmaid’s Tale, American Horror Story) či Jeremy Strong (Molly’s Game, The Happening, seriál Succession).

O úspechu svedčí aj 5 nominácií na cenu Zlatý glóbus. Chicagský tribunál môže získať cenu za Najlepší film – drámu, Najlepšiu réžiu, Najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe (Sacha Baron Cohen), Najlepší scenár (Aaron Sorkin) aj Najlepšiu originálnu pieseň (Celeste & Daniel Pemberton za skladbu Hear My Voice).

Netflix jeden zo svojich najlepších filmových počinov exkluzívne sprístupní na YouTube na obmedzený čas 48 hodín už dnes. Snímka je dostupná na bezplatné zhliadnutie na celom svete. Pozrieť si ju môžete priamo tu.