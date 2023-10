Netflix už našiel náhradu za Stranger Things. Po finálnej sérii ho nahradí ďalší hit, ktorý už opantal aj Slovákov

Seriáloví fanúšikovia s napätím sledovali štrajk amerických scenáristov, kvôli ktorému boli pozastavené práce aj na viacerých seriálových projektoch. Kríza je ale zažehnaná a viacerí hráči na poli televíznej zábavy začali dávať priority seriálom podľa ich dôležitosti. Napríklad Netflix tesne po skončení scenáristického štrajku uviedol, že prednosť pred všetkými dostanú Stranger Things a Wednesday. Prvý menovaný ale čaká posledná séria. Čo bude potom?

Článok pokračuje pod videom ↓

Dva najväčšie hity Netflixu prednosť dostávajú celkom pochopiteľne. Stranger Things čaká posledná séria a Wednesday sa stal veľkým hitom nielen na platforme, ale aj na sociálnych sieťach.

Otázne však zostáva, či sa najobľúbenejšej spomedzi streamovacích služieb podarí nájsť rovnako úspešného následníka po finále Stranger Things. Zdá sa ale, že aj Netflix v tomto má už jasno, píše web Screen Rant.

Netflix už má náhradu za Stranger Things

Práve uprednostňovanie produkcie druhej série Wednesday je jasným znakom, že práve tento seriál bude pre Netflix ťažiskovým projektom.

Výsledky sledovanosti hovoria zreteľne. Temne ladený spin-off, založený na populárnej značke Rodina Addamsovcov, patrí totiž medzi najsledovanejšie seriály Netflixu, a tak je viac než pravdepodobné, že platforma s ním počíta aj do budúcnosti. Zo seriálu sa stáva rovnako úspešná značka ako zo Stranger Things, ktorý mnohí predplatitelia považujú za synonymum Netflixu. Keď sa skončí, mala by to byť práve Wednesday, s ktorou by sa mala značka Netflixu všetkým spájať.

Na nové epizódy oboch seriálov si ešte počkáme

Netflix si druhú sériu Wednesday zabezpečil niekoľko týždňov po premiére prvej. Pracovať na nej sa začalo hneď, no scenáre sa nestihli dokončiť včas a nakrúcanie bolo odložené. Plánovaná premiéra nových epizód sa tak posunula na neurčito. S najväčšou pravdepodobnosťou sa novej série seriálu s Jennou Ortegou v hlavnej úlohe a z tvorcovskej dielne Tima Burtona dočkáme až koncom roka 2024.

Čo sa týka Stranger Things, tak tam bude produkcia o čosi náročnejšia, vzhľadom na to, že nakrúcať sa začne niekedy v budúcom roku. Premiéru tak nemožno očakávať skôr ako v roku 2025.