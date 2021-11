Netflix rozšíril ponuku: Už nielen filmy a seriály, ale aj mobilné hry. Prvých 5 si môžete stiahnuť

Už dlhšie je známe, že najpopulárnejšia spomedzi streamovacích služieb už nechce predplatiteľom ponúkať len filmy a seriály. Jej plánom je preraziť aj na poli videohier a zdá sa, že tento svoj sen a sľub postupne plní. Prvých 5 hier si už môžete zahrať aj vy.

Určené budú pre smartfóny a majitelia zariadení s operačným systémom iOS si na ne ešte budú musieť chvíľu počkať. Ako však informoval technologický web The Verge, prvých 5 mobilných hier si už môžu zahrať majitelia Android smartfónov. Netflix totiž už počas včerajška (2. 11.) prvé hry zverejnil. Stiahnuť si ich môžete cez Google Play, potrebné je však mať predplatné Netflixu, inak si hry nezahráte.

Ako streamovací gigant uviedol v oficiálnom vyhlásení na svojom webe, od 2. novembra si môžu majitelia predplatného kedykoľvek zahrať päť mobilných hier. Ide konkrétne o projekty Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast a Teeter (Up). Ako Netflix ďalej uviedol, táto pätica je len začiatkom toho, čo ďalej pre milovníkov videohier chystá.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮

Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.

It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021