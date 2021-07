Netflix už nebude produkovať len filmy a seriály. Pustí sa aj do produktov, ktoré potešia každého fanúšika

Spoločnosť Netflix je jednotkou medzi streamovacími službami, no produkovať len filmy a seriály už nechce. Plánuje teda svoje portfólio rozšíriť a vyzerá, že to myslí naozaj vážne. K audiovizuálnemu obsahu tak zrejme už čoskoro pribudne aj ten herný.

O nových zámeroch streamovacej služby Netflix, ktorá kedysi fungovala len výhradne ako online videopožičovňa, informoval web The Hollywood Reporter.

Netflix sa zrejme púšťa do tvorby videohier

Podľa najnovších správ plánuje gigant rozšíriť svoje portfólio o produkciu videohier. Od Netflixu tak nebudeme len sledovať úspešné filmy a seriály, ale zrejme čoskoro aj hrať hry na rôznych platformách.

Nové plány má prezrádzať najatie Mika Verdu, bývalého zamestnanca spoločnosti Electronic Arts (EA) a sociálnej siete Facebook. Ten je novým viceprezidentom oddelenia v Netflixe, ktoré dostane na starosť výrobu videohier. Portál THR o tom v stredu informoval hovorca Netflixu.

Verdu je v prostredí videohier známym menom. V minulosti pracoval na VR hrách určených pre Oculus VR headsety. Pre spoločnosť EA pomáhal s vývojom mobilných hier ako Plants vs. Zombies 2, The Sims Freeplay či Star Wars: Galaxy of Heroes.

Nielen videohry, ale aj podcasty

Zamestnanie Verdu môže podľa mnohých znamenať len jedno – Netflix plánuje expandovať a rozšíriť svoje multimediálne portfólio. Len minulý týždeň spoločnosť zamestnala aj N’Jeri Eaton, bývalú produkčnú, ktorá kedysi pracovala pre Apple či NPR. Jej úlohou bude riadiť oddelenie pripravujúce podcasty, ktoré chce Netflix taktiež produkovať, píše web Bloomberg.

Podobné kroky spravia aj ostatní

„Ak by Amazon dnes ponúkal len knihy, mnohí by nad tým frflali. Spoločnosti sa musia vyvíjať. V budúcnosti uvidíte omnoho viac firiem, ktoré ponúkajú produkty priamo pre spotrebiteľov, dokonca aj Spotify alebo Netflix, ktoré toho ponúkajú čoraz viac,“ okomentoval tento krok CEO spoločnosti Liontree Aryeh Bourkoff, ktorý mediálny trh sleduje a analyzuje.

„Prečo by malo Spotify alebo Netflix ponúkať len video alebo len audio? Prečo neísť aj do gamingu?“ pýtal sa. Podľa Bourkoffa ide o prirodzený krok, ktorý v minulosti spravil napríklad Amazon, ktorý dnes taktiež patrí medzi špičku. Už neponúka len knihy či tovary. Rozšíril svoje portfólio o predaj digitálnej hudby, má vlastnú hudobnú aj video streamovaciu platformu a tieto kroky budú nasledovať aj ďalší veľkí hráči.

Uvidíme teda, čo novinka od Netflixu predplatiteľom prinesie. Kedy sa dočkáme prvých videohier od Netflixu, zatiaľ nie je známe.