Netflix pomáha učiteľom v čase koronakrízy. Na YouTube zadarmo sprístupnil 10 vlastných pôsobivých dokumentov

Pokiaľ stále váhate nad predplatením si niektorej zo streamovacích služieb, možno vás o kvalite svojej pôvodnej tvorby presvedčí najväčšia a najobľúbenejšia z nich. Netflix totiž na YouTube zverejnil zadarmo a v plnej dĺžke niekoľko svojich (a kritikmi ospevovaných) dokumentárnych seriálov. Nesleduje však za tým len nalákanie nových potenciálnych predplatiteľov. Týmto krokom totiž pomáha učiteľom pri výučbe.

Je známe, že v niektorých krajinách Netflix umožňuje využívať jeho obsah zadarmo ako pomôcku na vyučovaní v školách. Učitelia, a teda najmä tí americkí, túto možno dokonca aj húfne využívajú. Netreba sa ale báť, svojim žiakom nepremietajú fiktívne filmy a seriály, len aby ich zabavili. Ich učebnou pomôckou sú pôsobivé dokumentárne seriály. Keďže je ale väčšina škôl aktuálne zatvorená a nie každý žiak má doma prístup ku knižnici Netflixu, rozhodol sa známy streamovací gigant sprístupniť niektoré z nich zadarmo na inej platforme, informuje portál The Verge.

Netflix prostredníctvom svojho profilu na službe YouTube sprístupnil niekoľko zaujímavých dokumentárnych seriálov z vlastnej dielne, aby pomohol učiteľom v ťažkých časoch koronakrízy s výučbou online. Prístup k nim ma každý bez rozdielu polohy, to znamená, že pozrieť si ich môže naozaj hocikto. Dostupných je celkovo 10 dokumentárnych projektov, medzi ktorými nájdete aj kritikmi ospevované dokumenty ako Our Planet či Babies.

„Každý jeden titul obsahuje tiež doplnkový vzdelávací materiál, ktorý môžu využiť ako žiaci, tak aj učitelia,“ uvádza sa v tlačovej správe Netflixu, ktorý zároveň zdôraznil, že v najbližších dňoch plánujú robiť aj večery otázok a odpovedí s niektorými tvorcami zverejnených dokumentárnych seriálov. Študijný materiál nájdete na blogu streamovacej služby.

Samozrejme, počítať treba s tým, že jednotlivé epizódy dokumentov sú v pôvodnom anglickom znení, no pri mnohých je možnosť zapnúť si aspoň titulky vo viacerých jazykoch. Čeština či slovenčina však zatiaľ chýba, postupne by sa však mali objaviť aj titulky v ďalších jazykoch. Tieto dokumenty však môžu na Slovensku využiť napríklad učitelia angličtiny.

Aké dokumenty Netflixu na YouTube nájdete?

13th

Abstract

Babies

Chasing Coral

Explained

Knock Down the House

Our Planet

Period. End of a Sentence

The White Helmets

Zion