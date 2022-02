Neskutočný výkon Petry Vlhovej! Po senzačnom druhom kole získava zlato

Našej lyžiarke nevyšlo po obrovskom slalome ani prvé kolo jej najsilnejšej disciplíny, slalomu. Figurovala po ňom na ôsmej priečke so 72 stotinovou stratou na prvú Lenu Dürrovú. Do druhého kola tak musela vložiť všetko, aby sa posunula na vyššie priečky.

Petra Vlhová dala do svojej jazdy všetko a priebežne dosahovala najlepší čas prvého kola a so 77 stotinovým náskokom sa zaradila na prvé miesto. Nasledujúcich 5 pretekárok sa nepodarilo prekonať čas našej lyžiarky čím si Petra zabezpečila minimálne tretie miesto. Nasledujúca pretekárka Michelle Gisinová taktiež neprekonala Petrin čas, Petra priebežne druhá. Prekonať sa Petru nepodarilo ani Lene Dürrovej a naša lyžiarka získala senzačne zlatú medailu.

Po prvom kole ôsma

Slovenskej reprezentantke v zjazdovom lyžovaní Petre Vlhovej nevyšlo podľa predstáv prvé kolo stredajšieho slalomu na ZOH 2022 v čínskom Pekingu a obsadila v ňom až 8. priečku. Dvadsaťšesťročná Liptáčka sa na zjazdovke Ľadová rieka v stredisku Jen-čching predstavila ako druhá a od úvodu mala horší čas v porovnaní s Nemkou Lenou Dürrovou, ktorá jazdila s jednotkou. V cieli za ňou Slovenka zaostala o 72 stotín sekundy. Po elitnej sedmičke bola Vlhová piata, horši výsledok v tom čase dosiahla len Švédka Anna Swennová Larssonová a šokujúco už v tretej bránke vypadla Američanka Mikaela Shiffrinová. Práve jej tréner Mike Day bol autorom prvého kola stredajšieho slalomu.

„Ťažko sa mi to hodnotí, pretože 72 stotín je dosť. Úprimne povedané, na tomto snehu sa trápim. Ja jazdím agresívne a s veľkou silou, tak na tomto snehu potrebujem zmeniť moje lyžovanie. To je však ťažké, pretože keď celý život mám nejaký štýl, tak sa mi to ťažko mení. Keďže sneh je taký agresívny a ja jazdím silovo, tak nie som rýchla a brzdím, takže viem kde je chyba. Mám ešte druhé kolo, strata nie je veľká, ale ani malá. Teraz už je to buď-alebo. To, že trať stavia môj tréner, mi, dúfam, pomôže a dám dobrú jazdu. A uvidíme, ako to dopadne,“ zhodnotila do kamery RTVS Petra Vlhová po prvej slalomovej jazde v Pekingu a k vypadnutiu Shiffrinovej poznamenala: „Čo na to môžem povedať? Stáva sa to.“

Na štarte 1. kola bolo dovedna 88 pretekárok a až tridsať z nich svoju jazdu nedokončilo. S číslom 63 sa to nepodarilo ani mladej Slovenke Rebeke Jančovej. Štartovať mala aj Petra Hromcová, no pozitívny test na ochorenie COVID-19 po prílete do Číny ju obral o šancu na slalomový štart pod piatimi kruhmi. Slalom v Pekingu mal aj exotické obsadenie -nechýbali lyžiarky z Taiwanu, San Marína, Litvy, Libanonu, Turecka, Peru, Čiernej Hory, Írska, Čile, Malajzie či Thajska, Grécka, Portugalska alebo Gruzínska.