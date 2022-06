Nepríďte na dovolenke o peniaze. Obľúbené destinácie zaviedli pokuty do 3-tisíc eur, netýkajú sa iba močenia do mora

Jednou z vecí, ktoré dokážu pokaziť dovolenku, sú nepochybne zbytočné výdavky. Hlavne v tomto období, kedy ceny stúpajú a dovolenka pri mori sa stáva sama o sebe luxusom. Preto, ak sa chystáte do Španielska, zbystrite pozornosť a majte na pamäti tieto pravidlá.

Španielska televízna sieť Antena3 priniesla dôležité upozornenie aj pre Slovákov, ktorí sa chystajú do mesta Vigo na severe krajiny. Ak sa tu vymočíte na pláži alebo do mora, môžete dostať pokutu až 750 eur.

Rada mesta sa takýmto spôsobom rozhodla zakročiť proti zlozvyku vykonávania potreby do mora a kategorizovala ju ako porušenie hygienických predpisov.

Prehľad nariadení, za ktorých porušenie hrozí pokuta

Dromedár upozornil na vyhlášku z minulého roka, ktorá obsahuje 38 nariadení, približuje ich španielsky portál Atlántico. Týkajú sa 56 mestských pláží a sú rozdelené do troch úrovní, od tých menej závažných až po veľmi závažné. Podľa toho je nastavená aj výška pokuty, ktorá sa pohybuje od spomínaných 750 eur až do 3-tisíc eur, čo je poriadna pálka.

Menšími priestupkami sú napríklad odhadzovanie odpadu mimo miest na to určených, odhadzovanie cigaretových ohorkov, používanie mydla v sprchách na pláži či nepovolené používanie reproduktorov.

Väčším priestupkom, pre ktoré je stanovená pokuta 750 až 1 500 eur, je používanie svetlíc či pyrotechniky alebo surfovanie mimo povolených oblastí a ďalšie.

Najvyššou pokutou, od 1 500 do 3-tisíc eur, sa trestajú najzávažnejšie priestupky, ako organizovanie verejných podujatí bez povolenia, využívanie vodných skútrov alebo surfov vo vzdialenosti do 200 metrov od pobrežia alebo akékoľvek zabraňovanie normálneho fungovania pláže.

Neplatia pre celé Španielsko rovnako

Vigo nie je jedinou časťou Španielska, kde si treba dávať pozor na vysoké pokuty. Las Provincias píše o novom systéme udeľovania pokút, ktoré budú platiť na plážach v Barcelone od 1. júla. Týka sa zákazu fajčenia, za ktoré hrozí pokuta 30 eur.

Ak sa chystáte k moru do Španielska, radšej by ste mali nechať doma aj svojho domáceho miláčika. Môžete dostať pokutu od 90 až do 3-tisíc eur, píše španielsky Trendencias. Napriek tomu sa nájdu v Španielsku aj výnimky. Zoznam pláží, ktoré môžete navštíviť aj so svojimi psíkmi, nájdete na tomto odkaze.

Travel off Path spomína 6 zákonov, ktoré by mali dovolenkári tento rok v Španielsku poznať a dodržiavať. Vysvetľuje, že neplatia plošne pre celú krajinu, ale každý autonómny región si ich zavádza podľa seba. V Barcelone a na Malorke platí zákaz chodenia na verejnosti bez trička či v plavkách. Na Baleárskych ostrovoch alebo v letovisku San Antoni de Portmany na Ibize sú zas limity na predaj alkoholu. A vo Valencii sa považuje za neprípustné spanie po zotmení na pláži.

Ak sa chcete na dovolenke v Španielsku vyhnúť pokutám, radšej si dopredu zistite, aké pravidlá by ste mali na danom mieste, kam sa chystáte, dodržiavať.