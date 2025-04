Nepošlete peniaze a nezistíte ani zostatok na účte: Známa slovenská banka chystá v tento deň veľkú odstávku služieb

Ak patríte medzi klientov ČSOB a zvyčajne si svoje bankové záležitosti vybavujete večer prostredníctvom mobilu alebo online bankingu, vo štvrtok 24. apríla by ste mali zbystriť pozornosť. Banka totiž avizuje plánovanú technickú odstávku svojich elektronických služieb.

Ako banka informuje na svojej oficiálnej stránke, odstávka sa začne vo štvrtok o 22.00 hodine a potrvá do piatka 25. apríla do 02.00 hodiny nadránom. Počas tohto štvorhodinového obdobia budú pre klientov dočasne nedostupné všetky hlavné digitálne služby banky. Týka sa to konkrétne služieb Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking, ktoré bežne využívate na zadávanie platieb, kontrolu zostatku alebo správu financií.

Odstávka má pomôcť skvalitniť služby

Banka uvádza, že odstávka je nevyhnutná z prevádzkových dôvodov a jej cieľom je ďalšie zlepšovanie kvality služieb. Klientom sa zároveň vopred ospravedlňuje za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré môže dočasné obmedzenie priniesť.

Ak si plánujete vybaviť akúkoľvek bankovú operáciu, odporúčame tak urobiť ešte pred štvrtkovým večerom. Počas nočnej odstávky totiž nebude možné vykonávať žiadne transakcie ani spravovať svoje účty cez mobilnú aplikáciu či internetové bankovníctvo.