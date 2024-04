Nepôjde televízia ani internet: Obľúbený operátor opäť hlási výpadky, prebiehať budú niekoľko dní

Jeden z najväčších slovenských operátorov ohlásil výpadky, ktoré potrvajú niekoľko dní od dnes 22. apríla do stredy 24. apríla. Dotknú sa televízie a internetu a prebiehať budú v rôznych časoch na viacerých miestach. Orange na svojom webe uviedol, že vplyv na službu Orange Doma majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom.

Problémy so službami

Ako spoločnosť informuje, prvý výpadok by mal prísť už dnes dopoludnia o 10:00 a potrvá do 13:00. Zasiahne obec Veľké Dvorníky. Orange upozorňuje na nefunkčnosť internetu a televízie aj v obci Zákopčie. Výpadok prebieha už od 8:15 do 19:30. Ďalšími lokalitami, kde dôjde k obmedzeniu služieb, v čase medzi 8:30 do 18:30, sú obce Lysá pod Makytou a Lúky.

Orange sa svojim zákazníkom ospravedlnil za komplikácie. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ radí operátor.

Dneškom však obmedzenia nekončia. Pokračovať budú aj v utorok, 23. apríla. Zasiahnu obec Horovce. Tu služby nebudú fungovať v čase medzi 8:30 do 18:30.

Výpadky služieb budú pokračovať aj 24. apríla, teda v stredu. V čase medzi 9:00 až 13:30 budú prebiehať v obci Horné Orešany. V obciach Stankovany a Slovenská Ľupča zasa nepôjde internet ani televízia od 9:30 do 15:30.