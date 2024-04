Nepôjde internet ani televízia: Veľký operátor hlási výpadok, v týchto lokalitách potrvá dnes a zajtra

Jeden z najväčších slovenských operátorov Orange ohlásil výpadky svojich služieb. Dotknú sa televízie a internetu a prebiehať budú v rôznych časoch na viacerých miestach už dnes 18. apríla, ale aj v piatok 19. apríla.

Operátor uviedol, že vplyv na službu Orange Doma majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom. Prvé výpadky mali prísť už dnes v Senici, a to od 7:00 hod. do 15:00 hod. Postihnúť mali aj lokalitu Trnavá Hora, Zákopčie, kde by mali byť služby plnohodnotne dostupné až po 19:30 hod.

Rovnako služba Orange doma (televízia, internet) nebude dostupná zajtra, ale už v iných dvoch lokalitách. Medzi 9:00 hod. až 11:00 hod. sa na obmedzenia musia pripraviť obyvatelia v obci Chocholná-Velčice. V Kanianke zasa Orange Doma nepôjde medzi 9:00 hod. až 15:00 hod.

„Za prípadné komplikácie sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. V prípade, že vám po ukončení plánovaných prác nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ dodáva Orange na svojom webe.