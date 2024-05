Neonacista, konšpirátor, ale aj kožkár či pastor. Pozreli sme sa na kandidátov do eurovolieb, niektorí prekvapujú

8. júna 2024 sa na Slovensku budú konať v poradí už piate voľby do Európskeho parlamentu. Tieto voľby sú u nás charakteristické nízkou účasťou, minulé voľby prišlo k urnám iba 22 % voličov, čo bola aj tak najvyššia účasť v histórii eurovolieb na Slovensku.

Možno aj pre nízku účasť mnohé strany dúfajú, že ak sa im podarí osloviť voliča, tak majú šancu dostať sa až do Bruselu. Pravdou ale je, že uspieť sa aj tak historicky darí tým stranám, ktoré sa dostávajú do parlamentu aj v domácej politike.

Všetci voliči by už mali mať v schránkach distribuovaný oznam o mieste a čase konania volieb a tiež „Zoznam zaregistrovaných kandidátov — Voľby do Európskeho parlamentu“.

Volič vhodí do hlasovacej urny vybranú stranu, pričom môže zakrúžkovať najviac dvoch kandidátov, ktorým chce dať preferenčné hlasy. My sme sa rozhodli prejsť všetkých kandidátov v najbližších voľbách a v článku vypichnúť mená, ktoré nám „udreli do očí“. Taktiež sme si všímali aj jednotlivé profesie či zamestnania, ktoré kandidáti zverejnili a tie najzaujímavejšie vám prinášame.

Zoznam strán kandidujúcich vo voľbách do Európskeho parlamentu: 1. Slovenský patriot

2. My Slovensko

3. Demokrati

4. Maďarská aliancia

5. SDKÚ-DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana

6. Spájame občanov Slovenska

7. Pirátska strana Slovensko

8. Spoločne občania Slovenska

9. Socialisti.sk

10. Slovenská národná strana

11. Republika

12. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

13. Srdce vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota

14. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

15. Zdravý rozum

16. Komunistická strana Slovenska

17. Kresťanská únia

18. Smer – Sociálna demokracia

19. Kresťanskodemokratické hnutie

20. Sloboda a solidarita

21. Progresívne Slovensko

22. Slovensko, Za ľudí

23. Hlas – Sociálna demokracia

24. Volt Slovensko

Kontroverzní kandidáti

Pri listovaní kandidátok a hľadaní politikov sa zastavíme hneď pri prvej strane – Slovenský patriot. Na jej čele vidíme Miroslava Radačovského, ktorý nedávno v europarlamente vypustil živú holubicu. V roku 2019 kandidoval za stranu ĽSNS a do Bruselu sa dostal ako nestraník, pričom krátko po zvolení sa od strany dištancoval a vznikla strana Slovenský patriot, na ktorej čele stojí. Druhé miesto na kandidátke obsadzuje jeho syn. Na kandidátke nájdeme aj Helenu Mezenskú, ktorá v minulosti chcela vyčistiť národnú radu pomocou prútika, či tvrdila, že verí v teleportáciu a telepatiu.

