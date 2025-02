Nemôžu sa dočkať, kedy dvaja prídu a ďalší dvaja naopak odídu. Diváci Dunaja, k vašim službám v tom majú jasno

Diváci Dunaja, k vašim službám v tom majú jasno. Hoci sa deviata séria ešte len rozbieha a niektoré postavy zatiaľ nestihli odhaliť svoj motív, diváci už majú favoritov a na staré i nové postavy si stihli vytvoriť názor.

Nedávno sme vás v článku informovali, že po tom, ako pribudla do seriálu postava Milana, sa divákom zmenil pohľad na sestry Valentové. Ani jeden z nich nepatrí k favoritom tejto série. To sa naopak nedá povedať o Lukášovi, ktorého zápletka zatiaľ vyzerá sľubne. Ako však bolo pred začiatkom série avizované, v Dunaji, k vašim službám by mala pribudnúť ešte jedna postava. Doteraz sa však neukázala.

Z postáv majú zmiešané emócie

Diskusia divákov sa začala otázkou o tom, aká dejová linka ich v súčasnosti najviac zaujíma. V seriáli ich je totiž hneď niekoľko. Od trpkého osudu Kučerovcov cez Matúšov tajný plán až k Eviným problémom s kabaretom.

Ako vyplynulo z komentárov divákov, najviac sa im páči postava Lukáša Kudličku a jeho príbeh, či už ide o prevzatie Dunaja, alebo o zaľúbenie do Kláry. Hneď za ním nasleduje zápletka s Kučerovcami a Holubcom a z ľúbostných príbehov vyhrávajú Magda s Lackom.

Ak však ide o konkrétne postavy, ukazuje sa, že dve z nich divákom v seriáli prekážajú a na ďalšie dve sa naopak tešia. „Všetky okrem toho de**la údržbára,“ odpovedala na otázku so zápletkami diváčka. Na Milanovu adresu sa pritom objavovali len negatívne reakcie.

Ďalšou z postáv, ktorú diváci už v seriáli vidieť nechcú, je Anna. „Údržbár je úplne zbytočná zápletka, a všetko okolo Anny je nuda a naťahovanie,“ konštatuje diváčka. „Všetci okrem Anny,“ pridáva sa druhá.

Okrem toho, že nie všetky postavy sú v seriáli vítané a diváci chcú vidieť z ich príbehov viac, objavili sa aj komentáre s očakávaniami. „Teším sa na návrat Ludwiga a Leny,“ píše diváčka. Iná hneď súhlasí: „Netrpezlivý návrat Leny.“

Postava Leny je momentálne v Berlíne, kde jej byt a prácu vybavil Walter Klaus po tom, ako zistil, že manipulovala Horstom Grabem a pomáhala Židom. Walter ju odpratal z cesty, no zo seriálu nie je definitívne odpísaná. V súčasnosti musela herečka stvárňujúca Lenu opustiť seriál kvôli moderovaniu šou Let’s Dance a očakáva sa, že po jej skončení sa opäť do seriálu vráti.

Kto sa však v seriáli zatiaľ ani neukázal, je Maroš Kramár. Ten by si mal zahrať úspešného obchodníka Vladimíra Ruttkaya, ktorý sa po rokoch vracia na Slovensko. Ľudia na jeho príchod netrpezlivo čakajú. „Kudlička nech tam spraví poriadky a hlavne nástup Maroša Kramára poriadne zamieša karty,“ píše diváčka. Ďalšia sa zas zamýšľa: „Ja som zvedavá, kedy tam príde Maroš Kramár a akú bude mať rolu.“