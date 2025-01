Prišiel do seriálu a zhnusil divákom obľúbené postavy. Fanúšikovia Dunaja, k vašim službám si neberú servítku pred ústa

Deviata séria Dunaja, k vašim službám so sebou priniesla viacero milostných zápletiek. O Kláru sa snaží Lukáš, Magda konečne našla muža svojich snov a dej seriálu skomplikoval milostný trojuholník, ktorý v skutočnosti vlastne trojuholníkom vôbec nie je. Alenka totiž o Milana nemá záujem, no Marína je presvedčená o opaku.

Situácia medzi sestrami Valentovými sa komplikuje. Alenka tak dlho odďaľovala odhalenie pravdy, až ju Milan predbehol a povedal Maríne vlastnú verziu. Tá mu samozrejme uverila a vzťah medzi sestrami sa naštrbil. Marína si totiž myslí, že Alenka sa jej snaží priateľa prebrať, hoci v skutočnosti je Milan do Alenky zaľúbený a Marínu len využíva.

Kritiku si odniesli sestry

Zaľúbená Marína Alenke neverí a dokonca jej dala facku. Zatiaľ čo v minulej sérii sa sestry konečne udobrili a dokonca sa z nich stal skvelý tím, keď sa im podarilo poslať Jula na front, všetok progres je náhle stratený. Navyše Marína vyznieva ako skutočne naivná postava, pritom v minulej sérii to bola práve ona, ktorá vymyslela plán, ako zachrániť Židov.

Preto nie je vôbec prekvapivé, že diváci nemajú postavu Milana príliš v láske. No následkom jeho skutkov sa nepriazeň presunula aj na kedysi obľúbené sestry Valentové.

„Postava Milana nič moc. Nebaví ma a je „slizoň“,“ znel jeden z negatívnych komentárov na adresu Milana. Rýchlo sa však kritika jeho osoby zmenila na kritiku sestier. „Milan nech sa vráti s Marínou do Lučenca,“ skonštatovala diváčka. Ďalšia sa pridala: „Nemusím Marínu.“ Iná zas píše: „Marína je splašená, ukecaná. Je „prúserárka“, nemusím ju.“

Nie je to pritom tak dávno, čo sme vás v článku informovali, že práve Marínina akčnosť a originálne nápady nakoniec spôsobili, že si ju diváci obľúbili. To je dnes už minulosť. Všetko zatienila jej slepá oddanosť voči Milanovi.

Najviac kritiky si však odniesla Alenka. „Teda tá Alenka je tam už zbytočná… Iba vytáča tou svojou naivitou. Svojich 5 minút slávy si už užila… tak čo?“ pýta sa diváčka. Druhá sa hneď pridáva: „Alena by sa už mala starať sama o seba, konečne. A nie sa snažiť niekoho stále spasiť.“ Tretia zas píše: „Alena by sa mala začať starať o seba! Nie riešiť problémy svojej sestry! Milan je ha**el! Ona by sa do nich nemala starať! A Marína je totálne slepá, keď nevie, s kým si začala!!!“

„Ináč je čudné, že Alena nemá vlastný život. Čo sa stále ťahá so sestrou a jej milencom? Mne je toto čudné,“ pridáva sa zas iná. Ďalšia dodáva: „Nejako ma Alena prestáva baviť a Milan ani nezačal.“