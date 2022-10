Nemohli jesť, museli mať zapálené svetlo, v kuchyni nezniesli sporák. 10 celebrít priznalo boj s duševnými chorobami

O svoje duševné zdravie by sme sa mali starať rovnako, ako o to fyzické. Svoje o tom vedia aj celebrity, duševné ochorenia sa totiž nevyhýbajú ani im. Vedeli ste napríklad, že s problémami sa popasoval aj olympijský plavec Michael Phelps či herec Leonardo DiCaprio?

V článku sa dozviete aj: ako sa OCD prejavuje u Leonarda DiCapria či Amandy Seyfried;

ktorá celebrita trpí posttraumatickou stresovou poruchou;

ako sa s duševným ochorením popasovala Chrissy Teigen;

kde hľadať pomoc, ak sa trápite.

Leonardo DiCaprio

Ocsarový herec Leonardo DiCaprio sa netají tým, že keď prechádza cez dvere, musí nimi prejsť niekoľkokrát a na chodníku musí vždy šliapnuť na škvrny, ktoré tam ostali po odhodených žuvačkách. Podľa portálu Health ho k tomu núti obsesívno-kompulzívna porucha (OCD). Porucha sa prejavuje vtieravými myšlienkami a nutkaním vykonávať opakovane isté rituály. DiCaprio ale priznáva, že svoje nutkania dokáže udržať pod kontrolou a uvedomiť si, že skutočne nepotrebuje prejsť tými istými dverami niekoľkokrát.

Amanda Seyfried

Obsesívno-kompulzívna porucha do značnej miery ovplyvňuje aj život herečky Amandy Seyfried. V rozhovore pre Allure priznala, že vo svojom hosťovskom dome má kúpeľňu a aj malú kuchynku, no bez sporáka. Údajne má obavy z toho, ako ho ľudia používajú a má nutkanie mať to pod kontrolou. Má napríklad strach z toho, že niektorý z hostí nedopatrením nechá sporák zapnutý a zapríčiní tým požiar. Dodáva, že duševné zdravie by sme mali brať maximálne vážne. Nebojí sa dokonca hovoriť aj o tom, že pravidelne užíva antidepresíva.

Kristen Bell

Herečka Kristen Bell trpí podľa portálu Health Guide depresiou a úzkosťou. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je vždy dobre naladená, spomínané ochorenia ju však sprevádzajú po celý život. „Depresia nie je smútok. Nie je to zlý deň, kedy človek potrebuje objatie. Mala som pocit absolútnej izolácie a osamelosti,“ priznáva herečka. Dodáva, že mala pocit absolútnej beznádeje, zlyhania a bezcennosti. Vyhľadala však odbornú pomoc, ktorá jej pomohla uvedomiť si, že tie pocity sa nezakladajú na pravde.

Michael Phelps

Americkému plavcovi sa napriek poruche pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) poradilo prepracovať medzi špičkových športovcov. Ako informuje Lehigh Center, ochorenie mu diagnostikovali v čase, keď mal 9 rokov. Vo svojej autobiografii Phelps priznal, že nedokázal obsedieť na jednom mieste a mal problém sústrediť sa. Vzhľadom na to, že sám vie, aké náročné je napriek ochoreniu uspieť, rozhodol sa založiť nadáciu The Michael Phelps Foundation.

Elton John

Okrem toho, že si vo svojom živote prešiel náročným obdobím závislosti od drog, Elton John podľa portálu Wonders List priznal, že trpel aj bulímiou. V roku 1975 sa predávkoval, svoje problémy riešil aj prejedaním sa. Následne ho však trápil sebaobraz a posúvajúca sa ručička na váhe. Riešil to preto tak, že sa nadbytočných kilogramov zbavoval nezdravými spôsobmi. To, že sa napokon závislosti zbavil a popasoval sa aj s bulímiou, je dôkazom toho, že sa to dá, len treba včas vyhľadať odbornú pomoc.

Daniel Radcliffe

Podobne ako ďalšie celebrity, aj Daniel Radcliffe bojuje s OCD. Ochorenie mu diagnostikovali v čase, keď mal ešte len 5 rokov. Úzkosť ho doháňala do šialenstva, keď kvôli opakovaniu rituálu nemohol zhasnúť svetlo aj 5 minút. Už v mladom veku však Radcliffe vedel, že to nemôže nechať len tak a to najlepšie, čo pre seba môže urobiť, je starať sa o svoje duševné zdravie.

Chrissy Teigen

O svojom duševnom zdraví prehovorila aj Chrissy Teigen, ktorú potrápila popôrodná depresia. Ako píše Health Guide, myslela si, že jej sa to nemôže stať. Má predsa skvelý život, nápomocného manžela, úžasnú mamu a opatrovateľku, ktorá jej pomáha. Tak ako iné ochorenia, ani popôrodná depresia si ale nevyberá. Chrissy sa o tom dlho bála prehovoriť, myslela si, že je sebecká, mala strach nahlas povedať, že sa trápi.

Nemala vôbec chuť jesť, prešli aj dva dni bez toho, aby zjedla čo i len sústo. Všetko ju bolelo do takej miery, že sa napokon rozhodla vyhľadať lekára. Napokon sa z toho dostala vďaka užívaniu antidepresív, ale aj vďaka terapii. Mimochodom, popôrodnou depresiou trpela aj princezná Diana.

Lady Gaga

Speváčku a herečku okrem úzkosti a depresie potrápila aj posttraumatická stresová porucha. V rozhovore Billboard pred niekoľkými rokmi priznala, že sa trápi každý jeden deň. V 19 rokoch sa musela vyrovnávať s následkami znásilnenia, no vďaka tomu dokáže lepšie porozumieť traume iných ľudí. Pre mladých ľudí, ktorí sa snažia urobiť niečo pre svoje duševné zdravie, založila Lady Gaga v roku 2012 nadáciu Born This Way Foundation.

Emma Stone

Ako informuje portál Insider, od útleho veku žije s úzkosťou aj niekoľkonásobne ocenená herečka Emma Stone. Trpela nielen úzkosťou, ale aj záchvatmi paniky. Na terapiu začala chodiť v čase, keď mala len 7 rokov. Priznáva, že práve tá jej nesmierne pomohla a v súčasnosti už záchvaty paniky nemáva. Úzkosti sa ale celkom nezbavila. Aj vďaka herectvu to však zvláda o niečo lepšie.

Mariah Carey

Speváčka Mariah Carey priznala, že dlho sa bála, že sa ľudia dozvedia o jej boji s bipolárnou poruchou (prejavuje sa extrémnymi výkyvmi nálady a striedaním manických a depresívnych epizód). V rozhovore pre magazín People sa vyjadrila, že sa v tichosti trápila takmer dve desaťročia. Napokon sa ale rozhodla vyhľadať pomoc, nechcela nechať, aby ju viac choroba obmedzovala. Dúfa, že ľudia, ktorí si prechádzajú podobnými ťažkosťami, raz budú môcť žiť bez toho, aby sa báli stigmatizácie.

Nezabúdajte, vo svojom trápení nemusí byť nikto sám. Každý má možnosť vyhľadať psychológa, či v prípade potreby psychiatra. Ak potrebujete bezplatnú pomoc, nájdete ju na webe www.linkanezabudka.sk alebo volajte na číslo 0800 800 566. Pomoc poskytuje aj portál www.ipcko.sk. Telefonickú pomoc nájdete na čísle 0800 500 333 alebo napíšte mail na [email protected]