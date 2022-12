Nemecký prezident požiadal Si Ťin-pchinga, aby využil svoj vplyv na Putina a ukončil vojnu na Ukrajine

Nemecký prezident požiadal Si Ťin Pchinga, aby využil svoj vplyv na Rusko a pomohol ukončiť vojnu na Ukrajine. V zhruba hodinovom telefonáte Steinmeier zdôraznil spoločný záujem Číny a Európy na ukončení vojny aj na rešpektovanie suverenity Ukrajiny.

Nemecký prezident chce ukončiť vojnu

„Prezident poukázal na spoločný záujem Číny a Európy týkajúci sa ukončenia vojny na Ukrajine, ako aj rešpektovania ukrajinskej suverenity a požadovaného stiahnutia sa ruských vojsk…Požiadal Si Ťin-pchinga, aby použil svoj vplyv na Rusko a ruského prezidenta Vladimira Putina a skončil to,“ uvádza vo vyhlásení kancelária nemeckého prezidenta.

Čína odmieta kritizovať na pôde OSN inváziu Ruska na Ukrajinu, odsudzuje sankcie Západu voči Moskve a obviňuje Washington a NATO z toho, že to ony vyprovokovali ruského prezidenta Vladimira Putina konať tak, ako koná. Niekoľko týždňov pred začiatkom ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu deklaroval Peking „neobmedzené“ priateľstvo s Ruskom. Čína tiež zostáva hlavným odberateľom ruskej ropy a plynu, ktoré nakupuje s výraznou zľavou.

Duševné poruchy hrozia miliónom ľudí

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok upozornila, že v súvislosti s prebiehajúcou vojnou by mohlo na Ukrajine trpieť duševnou poruchou až desať miliónov ľudí, teda približne štvrtina jej obyvateľov. „WHO odhaduje, že až desať miliónov ľudí je ohrozených nejakou formou duševnej poruchy, od úzkosti a stresu až po závažnejšie stavy,“ povedal zástupca WHO na Ukrajine Jarno Habicht.

K závažnejším stavom patrí aj posttraumatická stresová porucha (PTSD) spôsobená stresovými udalosťami. Prípady PTDS od začiatku ruskej invázie vo februári pribúdajú, WHO preto spustila podpornú on-line službu. Podľa údajov WHO za desať mesiacov invázie Ruska zariadenia ukrajinského zdravotníctva zasiahlo najmenej 700 útokov.

Moskva tiež od októbra zvýšila útoky na kritickú infraštruktúru, čo spôsobilo výpadky v dodávkach elektrickej energie. Rusko pritom opakovane odmieta, že svoje útoky cieli na ukrajinské civilné oblasti, píše Reuters. Habicht zároveň varoval, že s chladným počasím a nedostatočným vykurovaním sa zvýši počet ľudí s ochoreniami dýchacích ciest a pribudnú dopravné nehody na neosvetlených uliciach po výpadkoch prúdu.