Nemeckí vedci sa rozhodli šírenie koronavírusu otestovať netradičným spôsobom. Usporiadajú koncert pre 4-tisíc ľudí

Odborníci zo všetkých kútov sveta spojili sily, aby zistili o koronavíruse všetko, čo sa zistiť dá v nádeji, že zastavia alebo aspoň spomalia jeho šírenie. Jedným z cieľov je nájsť účinnú vakcínu. Nemeckí vedci sa však rozhodli, že na to pôjdu netradičným spôsobom a to, ako sa koronavírus šíri, zistia prostredníctvom koncertu.

Vedci usporiadajú koncert pre 4 000 ľudí

Ako informuje portál Daily Mail, nemeckí vedci sa chytajú zorganizovať koncert pre 4 000 ľudí, ktorého primárnym cieľom však nebude hudobný zážitok, ale študovanie koronavírusu. Koncert sa bude odohrávať v uzavretom priestore a vedci sa pokúsia prísť na to, či je možné organizovať podujatia s vyšším počtom ľudí tak, aby to bolo bezpečné. Koncert sa bude odohrávať 22. augusta v Lipsku, pričom hlavnou hviezdou bude spevák Tim Bendzko. Vedci v súčasnosti hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní zúčastniť sa ho.

Keďže ide o experiment, účasť na koncerte má niekoľko podmienok. Napríklad, každý z účastníkov bude mať na ústach rúško a na krku zariadenie, ktoré usporiadateľov každých 5 sekúnd informuje o jeho polohe aj o tom, v akej vzdialenosti sa nachádza od ostatných účastníkov. Okrem toho, všetci budú požiadaní, aby si ruky ošetrili fluorescenčným dezinfekčným prostriedkom, aby bolo možné zistiť, čoho sa účastníci dotýkali najčastejšie. Štadión bude okrem toho naplnený umelou hmlou, aby bolo možné zistiť, akú rolu zohráva pri šírení koronavírusu aerosól.

Výsledky by mali byť jasné v októbri

Ako informuje portál The Guardian, projekt dostal pomenovanie Restart-19 a zúčastniť sa ho môžu ľudia vo veku od 18 do 50 rokov. Ďalšou z podmienok je, že každý z účastníkov obdrží testovaciu sadu a musí sa nechať otestovať 48 hodín pred koncertom. Na podujatie môžu ísť len tí, ktorých výsledky budú negatívne. Súčasťou experimentu budú 3 koncerty, pričom počas prvého z nich nebudú platiť žiadne pravidlá týkajúce sa vzdialenosti medzi účastníkmi a vchádzať sa bude len cez 2 hlavné vchody. Na druhý koncert sa bude vchádzať cez 8 vchodov a každé druhé sedadlo ostane neobsadené. Tretieho koncertu sa bude môcť zúčastniť len 2 000 ľudí (kapacita štadióna je 12 000 ľudí), pričom všetci budú musieť byť od seba vzdialení najmenej 1,5 metra.

Záujem o koncert zatiaľ nie je priveľký, aj keď odborníci tvrdia, že šanca, že sa na koncerte niekto nakazí, je veľmi malá, aj keď nie nulová. Výsledky experimentu, ktorý bude stáť takmer milión eur, by mali byť známe najneskôr v októbri tohto roka.