Nemal vakcínu, odmietli mu transplantovať srdce. Nemocnica v americkom Bostone zaviedla prísne pravidlá

Muž menom DJ Ferguson bol vyškrtnutý zo zoznamu čakateľov na transplantáciu srdca, hoci bol už prvý v poradí. Za všetko môže jeho tvrdohlavý postoj k očkovaniu proti ochoreniu Covid-19, ktoré on rázne odmieta. O prípade informuje porál CBS Boston.

Hoci 31-ročný muž zúfalo potrebuje nové srdce, jeho čakanie na vytúžený orgán sa predĺžilo. Nemocnica Brigham and Women’s Hospital v meste Boston si totiž stanovila jasné pravidlá: transplantácie vykonáva len plne zaočkovaným proti novému koronavírusu, ktorý sužuje celý svet už vyše dva roky.

“Je to proti jeho základným princípom, neverí tomu,” prezradil Fergusonov otec o svojom synovi v súvislosti s očkovaním. Nemocnica však nemala žiadne zľutovanie a jeho syna vyškrtla zo zoznamu čakateľov na orgány. Treba však dodať, že ešte predtým mu ponúkli vakcínu, ktorú ale DJ odmietol.

Mrhanie orgánmi

“Ako mnoho iných transplantačných programov v Spojených štátoch – vakcína COVID-19 je jednou z niekoľkých vakcín, ktoré sa vyžadujú od kandidátov na transplantáciu v systéme Mass General Brigham. Je to kvôli tomu, aby sa vytvorila najlepšia šanca na úspešnú operáciu a tiež prežitie pacienta po transplantácii,” znie oficiálne vyjadrenie nemocnice.

Rodina uvažuje aj nad presunom do inej nemocnice, kde by nevyžadovali očkovanie, no to môže byť pred pacienta v takomto stave mimoriadne nebezpečné. “Zvažujeme všetky možnosti, čas sa nám však rapídne kráti,” prezradil zúfalý otec. “Je to jeho telo, jeho voľba,” dodal.

Doktor Arthur Caplan z Medicínskej fakulty Newyorskej univerzity ale stojí za nemocnicou. Telo je podľa neho po tak náročnej operácii extrémne háklivé na rôzne ochorenia a treba sa preto všemožne chrániť. “Mohla by Vás zabiť chrípka, prechladnutie ale aj covid. Orgány sú vzácne a preto ich nebudeme dávať niekomu, kto má malé šance na prežitie,” povedal.

Narážal tým samozrejme na vysokú pravdepodobnosť, že by sa DJ nakazil covidom. V súčasnej situácii majú podľa neho očkovaní oveľa väčšiu šancu podobný zákrok prežiť a odmieta preto mrhať drahocennými orgánmi.