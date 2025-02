Nela Pocisková dosiahla veľký úspech, ktorý si bude ešte dlho pamätať. Neuveríte, čo sa herečke podarilo

Multitalentovaná umelkyňa strieda spev s herectvom. Koncom minulého roku vydala nový album s názvom Cesta, nasledoval krst, vystúpenia, napokon prišiel jojkársky seriál Ranč, a aby toho nebolo málo, najnovšie stvárni hlavnú postavu v markizáckom seriáli Vina. Samozrejme, že jej fanúšikovia sú od radosti celí bez seba, no ona stále nekončí. Najnovšie sa pochválila úspechom, na ktorý bude ešte dlho spomínať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vysoké pracovné nasadenie a talent sa vyplatili. Nela Pocisková sa podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti o niečo, čo ju naozaj potešilo. Nasledovali slová vďaky, ktoré vystriedalo nadšenie a dojatie. Speváčka a herečka nemôže uveriť tomu, čo dosiahla. Veľmi si to váži a je neskutočne šťastná. „Ahojte, priatelia. Musím sa s vami o niečo podeliť. Nevydržím to, kým prídem domov,“ začala v príbehu na Instagrame.

Podelila sa o veľkú vec

Nela zbytočne fanúšikov nenaťahovala a rovno uviedla, aká správa jej bola oznámená. „Práve som prišla z tlačovej konferencie ankety Slovenka roka a chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za nomináciu v oblasti umenie a kultúra. Znamená to pre mňa veľmi veľa, že si vôbec niekto moju prácu všimol a že ju týmto spôsobom ohodnotil,“ povedala nadšená Nela.

Pre herečku a speváčku išlo o veľké prekvapenie, ktoré očividne nečakala. Po tom, ako povedala, že sa dostala do užšieho výberu, ukázala fanúšikom zarámovanú nomináciu s jej menom. „Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať ctenej porote a vlastne všetkým a všetkému, vďaka čomu som sa tam dnes mohla ocitnúť. Byť v spoločnosti inšpiratívnych, múdrych a krásnych žien bolo nezabudnuteľným zážitkom, za ktorý naozaj z celého srdca ďakujem a som šťastná, že táto anketa vznikla,“ neskrývala vďačnosť umelkyňa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Holecová | photographer (@kristinaholecova_studio)

Nela ukázala, že má srdce na pravom mieste, o čom svedčí gratulácia ostatným nominantkám. „Gratulujem všetkým úžasným nominantkám. Som šťastná, že aj iné odbory dostávajú priestor na verejnosti a že sa oceňuje múdrosť, vzdelanie a krása týchto žien,“ napísala k jednej fotografii zverejnenej na Instagrame.