Nekonečná snaha zaviesť jeden druh nabíjačky možno končí. Európska komisia navrhla pre výrobcov nové pravidlo

Výrobcovia budú nútení vytvoriť univerzálne riešenie nabíjania pre telefóny a malé elektronické zariadenia podľa nového pravidla, ktoré navrhla Európska komisia (EK).

Ako píše portál BBC, cieľom je obmedziť plytvanie tým, že spotrebitelia budú pri kúpe nového zariadenia používať tie isté nabíjačky. Podľa návrhu všetky smartfóny predávané v EÚ musia mať nabíjačku USB-C.

Navrhované pravidlá sa budú vzťahovať na smartfóny, tablety, kamery, slúchadlá, prenosné reproduktory aj vreckové herné konzoly. Ostatné výrobky vrátane slúchadiel do uší, inteligentných hodiniek a sledovačov fitness sa z technických dôvodov spojených s veľkosťou a podmienkami použitia neberú do úvahy. Návrh tiež štandardizuje rýchle nabíjanie – to znamená, že zariadenia schopné rýchleho nabíjania sa budú nabíjať rovnakými rýchlosťami.

Politici EÚ vedú kampaň za spoločný štandard viac ako desať rokov. Podľa výskumu Komisie odhaduje, že zlikvidované a nepoužité nabíjacie káble vyprodukujú viac ako 11-tisíc ton odpadu ročne.

V Európskej únii sa za posledný rok predalo zhruba 420 miliónov mobilných telefónov a iných prenosných elektronických zariadení. Priemerný človek vlastní približne tri nabíjačky mobilných telefónov, z ktorých dve pravidelne používa.

V roku 2009 existovalo viac ako 30 rôznych nabíjačiek, pričom v súčasnosti sa väčšina modelov drží troch-USB-C, Lightning a USB micro-B. „Mať jeden spoločný štandard nabíjania by bolo v očiach spotrebiteľov víťazstvom zdravého rozumu,“ povedal Ben Wood, analytik spoločnosti CCS Insight.

Podľa Applu tento krok potláča inovácie

Spoločnosť Apple varovala, že takýto krok by poškodil inovácie. Technický gigant je hlavným výrobcom smartfónov využívajúcich vlastný nabíjací port, pretože jeho séria iPhone používa konektor „Lightning“ vyrobený spoločnosťou Apple.

„Máme naďalej obavy, že prísna regulácia, ktorá nariaďuje iba jeden typ konektorov, skôr potláča inovácie, než ich podporuje, čo zasa poškodí spotrebiteľov v Európe a na celom svete,“ uviedla firma pre BBC.

Firma tiež dodala, že sa snaží dosiahnuť, aby každé zariadenie Apple a jeho používanie boli do roku 2030 uhlíkovo neutrálne. Väčšina telefónov s Androidom je vybavená nabíjacími portami USB micro-B alebo už prešla na modernejší štandard USB-C.

Všetky modely iPadov a MacBookov používajú nabíjacie porty USB-C, rovnako ako modely špičkových telefónov od obľúbených výrobcov Androidov, akými sú Samsung a Huawei. Tieto zmeny sa budú týkať nabíjacieho portu na tele zariadenia, zatiaľ čo koniec kábla pripájajúceho sa k zástrčke môže byť USB-C alebo USB-A.

Približne polovica nabíjačiek predávaných s mobilnými telefónmi v Európskej únii v roku 2018 mala konektor USB micro-B, zatiaľ čo 29 percent malo konektor USB C a 21 percent konektor typu lightning, zistila štúdia Komisie o posúdení vplyvu z roku 2019.