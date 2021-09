Neďaleko centra Bratislavy ako na Bali: Skleník sa mení zo zimnej záhrady na unikátne exotické ubytovanie

Boli ste už na dovolenke a veľa dní voľna vám už neostalo? Alebo ste ešte nikde neboli, no pre aktuálnu pandemickú situáciu nechcete cestovať do zahraničia? Predpovede počasia jasne naznačujú, že letné mesiace sa ešte ani zďaleka nekončia. A ak máte radi exotiku a predĺžené víkendy, zájdite na Bali! Myslíte si, že to za jeden víkend nestihnete? Jedno máme aj na Slovensku. Teda minimálne v tomto malom záhradnom domčeku.

Exotická džungľa hýriaca farbami

Ubytovanie sa nachádza v blízkosti rodinného domu jeho majiteľa Ericha a je umiestnené v domčeku nad garážou. Ide o špeciálne slnečné a vzdušné štúdio slúžiace na prezimovanie exotických rastlín. Skleník vo svojom základnom vybavení ponúka ubytovanie pre dve osoby. Ako posteľ vám poslúži matrac na vyvýšenej plošine. V prípade, že by ste predsa len potrebovali jedno miesto navyše, k dispozícii máte jeden pridaný matrac.

Must have prvkom ubytovania je, samozrejme, aj kúpeľňa so sprchovacím kútom, WC a umývadlom v rohu kúpeľne. Ale nie hocijaká! Táto je typickým príkladom kúpeľne na Bali. Od zbytku izby ju oddeľujú palety prekryté vysokými bambusovými trávami. Ďalším originálnym prvkom tohto ubytovania je aj hojdací snowboard v strede miestnosti a na relaxáciu počas oddychu vám poslúži niekoľko pohodlných kresiel. Tento vzrušujúci priestor v záhrade je tak ideálny pre vaše dobrodružstvá na cestách.

Súkromie ako na samote

Ako ale dosiahnuť maximálne súkromie na dvore vášho hostiteľa? Erich myslel aj na tento detail. Súkromie vám okrem okolitých rastlín a stromov pomôžu vytvoriť aj mohutné exteriérové závesy. Tie blokujú možný výhľad z bočných okien a terasy. V tejto exotike by ste tak mali mať úplné súkromie.

A aby sme nezabudli, toto ubytovanie je síce malé a skromné, no osviežiť sa môžete aj v unikátnej exteriérovej kúpeľni. V blízkosti záhrady je totiž ukrytá sprcha pod holým nebom i pohodlná vaňa. Môžete si tak užiť dokonalú relaxáciu a wellness priamo vo vašom ubytovaní. Počas horúcich letných dní či po náročnom turistickom výstupe v nádherných kopcoch Malých Karpát vám tieto dve vymoženosti rozhodne padnú vhod.

Originálne ubytovanie v centre Bratislavy

Exotický skleník sa nachádza v mestských kopcoch, konkrétne na Kalvárii hneď vedľa Horského parku. Inak povedané, v bezprostrednej blízkosti centra Bratislavy, kde sa peši dostanete za menej ako pol hodinu. Napriek tomu z tohto ubytovania srší „iba“ pokojný dovolenkový vibe. Počas dňa cez tieto ulice prejde sotva niekoľko áut. Nemusíte sa tak báť, že nezaspíte kvôli hlučným nočným autobusom a električkám. Ide naozaj o pokojnú mestskú časť, takže si tu viete vychutnať pokojné dlhé večery pri dobrej knihe a pohári vínka, alebo objavovať pekné výhľady na jednotlivé mestské časti počas dlhej prechádzky.

Superhostiteľ so zaujímavým životným príbehom

Aj vy ste tí Airbnb cestovatelia, ktorí prioritne vyhľadávajú superhostiteľov? Máte šťastie! Majiteľ tohto malého exotického domčeka Erich je jedným z nich. Jeho hodnotenia sa len tak často nevidia. Možno za to môže i fakt, že sa svojim hosťom snaží čo najviac spríjemniť ich pobyt. „Rád mojim hosťom pomáham a komunikujem s nimi,“ uvádza Erich v popise na portáli Airbnb. Ak potrebujete pomoc pri cestovaní po Slovensku alebo pokojne aj inde vo svete, je tu pre vás. On sám je cestovateľ s naozaj zaujímavým životným príbehom, takže jeho skúsenosti sa vám určite zídu.

Skleník ponúka aj čosi navyše

Pri krátkodobom ubytovaní sú extrémne užitočné všetky praktické služby, ktoré váš výlet ešte viac zjednodušia a spríjemnia. V tomto prípade je jednou z nich napríklad aj možnosť oprať si vašu bielizeň a ekologicky ju vysušiť v záhrade. A aby sme nezabudli, tento rozkošný domček má k dispozícii aj súkromnú terasu. Môžete si na nej vychutnať vašu rannú šálku kávy alebo pokojne aj čaj o piatej.

Aj pre nadšencov športu

Ste typ dovolenkára, ktorý neobsedí viac ako pol dňa na jednom mieste? Môžete si zabehať v neďalekom lesoparku, ktorý perfektne dotvára atmosféru mestskej džungle s jej nevídanou faunou a flórou. Ak beh nepatrí medzi vaše obľúbené športové aktivity, skúste jogging. Pridanou hodnotou tohto superubytovania je, že väčšinou máte k dispozícii aj dva funkčné bicykle za symbolickú cenu. Nezabudnite si ich však rezervovať vopred.

Od apríla do konca októbra

Ak sa chystáte na city tour naprieč Slovenskom, rozhodne nevynechajte ani naše hlavné mesto a jeho okolie. Bratislavu netvoria iba rozsiahle panelákové obydlia. Centrum mesta i jeho okolité časti sú plné zelene a zaujímavých príležitostí na spoznávanie atmosféry nášho hlavného mesta. Priamo v srdci Bratislavy leží aj toto zaujímavé ubytovanie, ktoré je rovnako originálne ako ubytovanie na stromoch, v indiánskych teepee, karavanoch či dokonca vo vínnych sudoch. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť a okúsiť Bali po Slovensky, pretože sezóna tropického skleníka sa končí už októbri. Máte tak doslova poslednú šancu, aby ste si rezervovali termín vašej návštevy.

Aj na Slovensku sa môžete cítiť ako v exotickom raji. Navyše, majitelia tohto útulného ubytovania rozšírili svoje „skleníkové ubytovanie“ aj o Greenhouse Guestrooms v Ružinove, v ktorom sa budete cítiť ako na exotickom ostrove v Karibiku alebo uprostred ázijskej džungle. Nás toto ubytovanie, jeho popis i pridané fotografie doslova očarili. A napriek tomu, že sa nachádza v hlavnom meste, máte v ňom pocit, akoby ste čas trávili v nejakej exotickej krajine. Všade navôkol iba zeleň, horúce slnko a hviezdnaté noci.