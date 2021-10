Nechutné scény, aké sme ešte nikdy nevideli: V novom horore použili tvorcovia rekordných viac ako 6500 litrov krvi

Fanúšikovia hororov v poslednom období dostávajú jednu novinku za druhou. Na túto konkrétnu si však ešte chvíľu počkajú, aj keď tvorcovia už teraz na ňu divákov lákajú. Nový horor totiž bude zrejme najkrvavejším filmom, aký svetová kinematografia kedy zažila.

Hororová séria The Evil Dead patrí vo svojom žánri medzi kultové záležitosti. Vôbec prvý diel dorazil do kín v roku 1981 a odvtedy sme sa do sveta, ktorý stvoril režisér Sam Raimi (Spider-Man 1-3), ešte párkrát pozreli. Originál totiž v roku 1987 doplnila snímka Evil Dead 2: Dead by Dawn a v roku 1993 snímka Army of Darkness (všetky pokračovania režíroval Raimi). Dlhé roky bolo potom okolo tejto série ticho.

V roku 2013 ale prišlo na reboot/remake v réžii Fedeho Álvareza (seriál Calls na Apple TV+ či napínavý thriller Don’t Breathe) s jednoduchým názvom Evil Dead a o tri roky na to aj na vznik seriálu Ash vs Evil Dead, ktorý sa dožil celkovo troch sérií. No a už o rok uvidíme ďalšiu filmovú kapitolu s názvom Evil Dead Rise, ktorá sériu doplní.

Každý jeden z dielov série Evil Dead sa pýšil mimoriadne nechutnými scénami plnými krvi, čomu zostane verný aj piaty diel v réžii Leeho Cronina. Ten k snímke napísal aj scenár. Dlhú dobu bolo okolo tohto projektu ticho, no podľa najnovšieho príspevku na sociálnych sieťach samotného režiséra, už nakrúcanie nového filmu skončilo.

Tvorcov teraz čakajú náročné postprodukčné práce, no divákov na snímku lákať už začali. Podľa vyjadrení samotného režiséra sa totiž môžu fanúšikovia Evil Dead už teraz tešiť na ešte krvavejší film.

Ako Cronin prezradil, pri nakrúcaní bolo zužitkovaných viac ako 6500 litrov krvi. To tento horor zrejme vyšvihne do rebríčka tých najkrvavejších filmov, aké kedy vznikli. Len pre porovnanie, doposiaľ najkrvavejším hororom bola snímka Petera Jacksona s názvom Braindead, kde bolo využitých “len” vyše 300 litrov krvi.

8 months, 1 Covid Lockdown, 6,500 litres of blood, and more memories than my brain can even process. That is a wrap on #EvilDeadRise. Thank you New Zealand, it’s been a blast. Time to head home and cut this beast together. pic.twitter.com/iyah4vEEqL

— Lee Cronin (@curleecronin) October 26, 2021