Týmto budete rozumieť: Vybrali sme 10 najlepších hororov na Netflixe s českým dabingom alebo titulkami

Blíži sa obdobie sviatkov zosnulých, čo v anglicky hovoriacich krajinách znamená aj príchod Halloweenu a neustály výtlak hororových filmov počas celého októbra. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli opäť pozrieť na aktuálnu ponuku filmov Netflixu a vybrať z nej to najlepšie, čo v hororovom žánri predplatiteľom ponúka.

Aj vy zvyknete oslavovať prvý jesenný mesiac v roku sledovaním hororových a mysterióznych filmov? Pokiaľ patríte k tejto skupine filmových fanúšikov, možno už nejaký ten horor alebo aj dva máte dávno za sebou (ak nie aj viac). Ak ale čakáte a váhate, respektíve si neviete z ponuky streamovacích služieb vybrať, máme pre vás malé uľahčenie.

Nazreli sme do knižnice najväčšej spomedzi streamovacích služieb a v žánrovej kategórii hororov vybrali tie, ktoré majú český dabing alebo aspoň české titulky a myslíme si, že by ich každý správny milovník strašidelných filmov mal vidieť.

Samozrejme, držali sme sa aj určitej latky kvality, preto sú filmy zoradené podľa hodnotení na webe ČSFD od tých horších po tie najlepšie (údaj o hodnotení uvádzame v zátvorke pri názve filmu).

Piatok trinásteho/Friday the 13th (46 %)

Má síce zlé hodnotenia, no je aspoň jediným predstaviteľom spomedzi tu spomenutých filmov, ktoré v sebe nesú odkaz starých dobrých osemdesiatkových hororov. Tento remake Piatku trinásteho z roku 2009 mal odštartovať celú ďalšiu sériu. Vzhľadom na zlé hodnotenia a tým pádom aj nízke zárobky v kinách ale z tohto plánu napokon vzišlo. Veríme, že to, o čom tento film je, bližšie predstavovať netreba. V skratke – na scéne je ikonický zabijak s hokejovou maskou a mačetou v ruke a partia nadržaných teenagerov, ktorí budú jeden po druhom umierať.

Krvi a scén s legendárnym zabijakom Jasonom Vorheesom je tam tak akurát, len to po tej kvalitatívnej stránke veľmi dobre nešliape. Ale to nevadí, Piatok trinásteho pre modernú generáciu je celkom vhodnou jednohubkou na piatkový večer, pokiaľ sa váš okres nachádza v nelichotivej farbe COVID automatu. Odporúčame, samozrejme, vidieť aj predchádzajúcich celkovo 11 filmov, medzi ktorými nájdete Jasonov výlet do budúcnosti a vesmíru (Jason X), či ten, kde sa stretol s ďalšou slávnou hororovou postavou zo série Nočná mora z Elm Street (A Nightmare on Elm Street), Freddym Krugerom (film sa volá Freddy vs. Jason). Ten vyšiel o pár levelov lepšie. Žiadny ďalší Piatok trinásteho ale na Netflixe už nenájdete, čo je škoda. Tento konkrétny si môžete pozrieť s českými titulkami.

My/Us (57 %)

Režisér Jordan Peele sa fanúšikom hororov uviedol pomerne bravúrne a s úspechom. Jeho celovečerný debut Uteč (Get Out) si získal priazeň divákov i kritikov, čoho výsledkom boli aj tri nominácie na Oscara v tých najdôležitejších kategóriách (Najlepšia réžia, Najlepší film a Najlepší pôvodný scenár). Mnohí preto predpokladali, že aj jeho ďalší hororový počin dopadne rovnako. Úspech sa ale napokon až s takými kvalitnými odozvami nestretol.

V snímke My sa hlavná hrdinka aj spolu s manželom a dvomi deťmi vyberie na dovolenku na kalifornské pobrežie, kde ako malá zvykla tráviť leto. Na prvý pohľad vyrovnaná a spokojná žena ale vo svojom vnútri ukrýva traumu a hneď po príchode na miesto si vyvolá silnú paranoju, že rodinná idylka čoskoro skončí. Predtucha sa, samozrejme, mení na realitu, keď sa uprostred noci na príjazdovej ceste ich prenajatého domčeka objaví štvorica veľmi divných ľudí. Ešte podivnejšie to začne byť, keď si rodinka uvedomí, že tí ľudia vyzerajú úplne rovnako ako oni. Horor My nájdete na Netflixe s českými titulkami.

Oni/The Strangers (60 %)

Originálny koncept hororu, v ktorom sa motív zlosynov terorizujúcich mladý párik nikdy nedozvieme. Nervydrásajúci horor z roku 2008 v tej dobe prekvapil azda všetkých, ktorí milujú napätie. A tento vydarený a originálny film dokáže zaujať a vydesiť aj dnes. O 10 rokov neskôr vzniklo aj nie príliš vydarené pokračovanie, ktoré síce na Netflixe nenájdete, po zhliadnutí prvého dielu si ho ale budete chcieť s určitosťou pozrieť.

Napínavý horor Oni nájdete na Netflixe s českými titulkami. V hlavných úlohách sa predstavili Liv Tyler a Scott Speedman.

Ulica strachu/Fear Street Part I-III (62 %)

Samozrejme, náš zreteľ sme v tomto prípade upínali aj na pôvodné projekty z dielne streamovacieho giganta. Jedným z najčerstvejších a najvydarenejších hororových počinov je nepochybne táto trilógia, ktorá vzdáva hold starým hororom zo 70. a 80. rokov. No aj keď výsledok tých pravoverných fanúšikov príliš nepoteší, opäť ide o lahôdku, ktorú si s kamošmi a popcornom v miske budete vedieť užiť. Príbeh tejto trilógie je akoby rozprávaný od konca, takže aspoň o ako-takú originálnosť majú tieto filmy postarané.

V prvej časti trilógie s podtitulom 1994 sledujeme dospievajúcu dievčinu, ktorá sa spolu s priateľmi postaví po sérii vrážd zlu, ktoré ich zaspaté mestečko terorizuje už celé storočia. Druhá časť s podtitulom 1978 nás zavedie do tábora Nightwing v onom roku, kedy mladistvých terorizuje psychopat s chuťou zabíjať. Tretí diel s podtitulom 1666 nám ukáže rozuzlenie celého príbehu a vysvetlenie toho, prečo je mestečko Shadyside prekliate. Všetky tri diely Ulice strachu nájdete na Netflixe s českým dabingom aj českými titulkami.

Eli (63 %)

Ďalší z projektov, pod ktoré sa podpísala streamovacia služba Netflix, rozdelil divákov na dva tábory. V tomto prípade stavili tvorcovia na duchársky horor, ktorému nechýba žiadna z prísad podobne ladených hororov. Netflix je pri opise snímky Eli viac-menej skúpy na slovo, o to viac ale budete vo výsledku prekvapení.

Zúfalí rodičia privezú svojho 11-ročného syna, ktorého doslova vysiľuje a zabíja zvláštna choroba, na odľahlú kliniku. Tu má podstúpiť veľmi zvláštnu experimentálnu liečbu, ktorá by ho mohla vyliečiť. Ako to už ale pri hororoch býva, aj tento spôsob pomoci narobí viac škody ako úžitku. Film nájdete v knižnici s českými titulkami.

Diabol/Devil (65 %)

Je to jeden z tých filmov, ktoré sa po väčšinu času svojho trvania odohrávajú na jednom mieste a ani to im neuberá na kvalite či originalite.

V horore Diabol (snímku môžete nájsť aj pod distribučným názvom V pasci) päť ľudí, ktorí sa navzájom nepoznajú, nastúpi do výťahu. Každý z nich má za sebou svoju minulosť – niektorí horšiu, niektorí naopak lepšiu. Pokojná a ničím nerušená jazda sa ale vzápätí zmení na hotovú nočnú moru, keď sa výťah znenazdajky zasekne medzi poschodiami a skupinka v ňom uviazne. O to viac začne napätie stúpať, keď sa v tak malom priestore začnú diať naozaj divné a desivé veci. Tento horor nájdete na Netflixe len s českými titulkami a v pôvodnom anglickom jazyku.

Chata v horách/The Cabin In the Woods (66 %)

Na prvý pohľad opäť klišé zápletka, ktorá sa ale už po pár minútach zmení na niečo, čo ste v hororovom žánri ešte nevideli.

Päť priateľov odchádza na dovolenku na odľahlú chatu v horách, kde sa dočkajú viac ako očakávali. Spoločne musia o chate v lese odhaliť pravdu, no skupinu priateľov to bude stáť možno aj ich životy. Chata v horách je, ako povedalo viacero renomovaných filmových kritikov, ohromujúcim hororom, ktorý tento žáner obracia naruby, preniká do príbehu ukrytého pod príbehom a odhaľuje pravú podstatu neustále omieľaných klišé. Ak ste tento horor ešte nevideli, určite mu dajte šancu, neoľutujete to – ide o jeden z najoriginálnejších počinov minulej dekády a v hlavnej úlohe sa tam blysol aj Chris Hemsworth (Thor, Avengers). Vychutnať si ho môžete v pôvodnom znení, no s českými titulkami.

Slnovrat/Midsommar (67 %)

Čo by to bol za výber hororov bez zástupcu produkčnej spoločnosti A24 a novodobého hororového mága a vizionára Ariho Astera?

Slnovrat pred dvomi rokmi doslova rozdelil filmových divákov na dve skupiny – fajnšmekrov milujúcich artové filmy a komerčákov, ktorí čakali niečo iné než napokon dostali. Tomuto hororu sme sa bližšie venovali aj v našej recenzii, kde sa dozviete viac. Tento film je ale jednoznačným dôkazom, že tie najtemnejšie veci sa odohrávajú za bieleho dňa. Na Netflixe si ho môžete pozrieť v českými titulkami.

Zbav nás zlého (Deliver Us from Evil) – 71 %

Ďalší zo zástupcov mysterióznych filmov, tentokrát nakrútený na motívy knižných predlôh. Hlavným hrdinom krimi hororu Zbav nás zlého je newyorský policajt Ralph, ktorý má svoje vlastné problémy, no púšťa sa do vyšetrovania znepokojivých a nevysvetliteľných zločinov. Svoje sily spojí s nekonvenčným kňazom, odborníkom na exorcizmus, aby spoločne bojovali s nočnými morami a prípadmi démonických posadnutí, ktoré ohrozujú mesto.

Lákadlom na zhliadnutie tohto filmu sú nielen priaznivé recenzie divákov i kritikov, ale aj fakt, že film je nakrútený podľa knižky opisujúce mrazivé prípady skutočného Ralpha Sarchieho. Na Netflixe je tento film k dispozícii s českými titulkami.

Muž v temnote/Don’t Breathe (74 %)

Toto bolo jedno z najväčších a najnenápadnejších prekvapení roka 2016. Viac ako hororom je Muž v temnote (Česi film poznajú pod názvom Smrt ve tmě) skôr napínavým thrillerom, no vďaka skutočne originálnym scénam sa pri ňom budete niekedy priam až báť.

Ústrednými postavami je trojica mladých zlodejov (hrajú ich Jane Levy (Shameless), Dylan Minnette (13 Reasons Why, Scream 5) a Daniel Zovatto (Penny Dreadful)), ktorí sa rozhodnú vlámať do domu slepého muža (hrá ho Stephen Lang (Avatar)), kde sa má nachádzať hodnotný balík peňazí. Do posledného detailu premyslený plán sa ale začne rúcať vtedy, keď si všetci uvedomia, že aj keď je muž, ktorého chcú okradnúť slepý, po tme sa vie orientovať lepšie než oni. A už po pár minútach je skupinke zlodejíčkov jasné, že z tejto lúpeže nemusia vyviaznuť živí.

Muž v temnote režiséra Fedeho Alvareza skutočne prekvapí a je napínavý od začiatku až po samotný koniec (ktorý ale mohol vygradovať o niečo lepšie, no na celkovej kvalite mu to neuberá). Tento rok sa do kín dostalo aj pokračovanie, ktoré už ale tak dobré nie je, no nezaškodí ho vidieť. Na to, kým sa objaví na streamovacích službách, si však ešte chvíľu počkáme. Prvý diel nájdete na Netflixe s českými titulkami.