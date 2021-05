Nechce sa vám behať a cvičiť? Táto aktivita má na telo podobný účinok a je aj omnoho príjemnejšia

Aj keď sú to jednoznačne zdravé aktivity, nie každý sa k nim dokáže prinútiť každý deň. Vedci však pre vás majú správy, ktoré vás potešia. Podobné zdravotné benefity má aj pobyt v saune či vo vírivke.

Spojte príjemné s užitočným

Pre niektorých ľudí vôbec nie je jednoduché nájsť motiváciu ísť každý deň von a stráviť nejaký čas behaním či bicyklovaním. Aj keď nie nadarmo sa hovorí, že cvičenie je liekom, človek musí naozaj chcieť, aby dosiahol želaný efekt. Pre starších ľudí alebo ľudí trpiacich chronickými ochoreniami je pravidelné cvičenie ešte náročnejšie, píše The Conversation. Podľa WHO najmenej 25 % dospelej populácie necvičí toľko, koľko by bolo potrebné, teda aspoň 150 minút týždenne.

Práve sedavý životný štýl pritom prispieva k nemalému percentu predčasných úmrtí ročne. Vedci preto pátrajú po ďalších spôsoboch, ako predísť rôznym ochoreniam zapríčineným nedostatkom pohybu. Jednu z možností predstavuje pravidelné využívanie sauny alebo vírivky. Výsledky štúdií totiž ukazujú, že pobyt v saune má na telo podobne pozitívne účinky, ako cvičenie miernej intenzity, napríklad chôdza či bicyklovanie.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že porovnávanie cvičenia a saunovania je nelogické. Ak sa však najbližšie ocitnete v saune alebo vo vírivke, všimnite si, čo sa deje s vaším telom. Oboje zvyšujú telesnú teplotu, už po chvíli nám je horúco a začíname sa potiť. Mierne sa zvyšuje aj srdcový tep. To isté sa deje aj počas cvičenia.

Ako vždy, všetkého priveľa škodí

Vedci sa rozhodli, že porovnajú rozdiely vo fyziologických reakciách tela na cvičenie a na teplo spôsobené saunou a vírivkou. Každý z účastníkov výskumu mal jednoduchú úlohu, a to stráviť nejaký čas vo vírivke a potom rovnaký čas napríklad bicyklovaním. Telesná teplota, prietok krvi v tepnách, ale aj srdcový tep sa v oboch prípadoch menili podobným spôsobom, píše portál Journal of Applied Physiology. Môžeme teda konštatovať, že pobyt v saune či vo vírivke je nielen príjemná, ale aj praktická aktivita s možnými zdravotnými benefitmi.

To však neznamená, že by ste sa celkom mali vykašlať na cvičenie, ani tá najlepšia sauna totiž celkom nenahradí behanie či inú fyzickú aktivitu. Platí to najmä v prípade, ak sa snažíte schudnúť alebo spevniť si svalstvo. Môžete však tieto aktivity kombinovať a dopriať si kúpeľ vo vírivke napríklad po cvičení. Sauna či horúce kúpele sú však súčasťou kultúry, ale aj liečiteľstva už tisícky rokov. Už odpradávna ich obľubujú napríklad v Ríme, v Japonsku či v nordických krajinách.

Tak ako vždy, aj tu však platí, že všetkého priveľa škodí. Napríklad, privysoká teplota vody, ktorej je človek vystavený pridlhý čas, môže zapríčiniť závrat a človek riskuje, že omdlie. Následkom tepla sa rozšíria cievy, poklesne krvný tlak a do mozgu sa dostáva menej krvi, čo môže byť naozaj nebezpečné. Okrem toho, môže dôjsť aj k vážnej dehydratácii, dostaviť sa môže pocit vyčerpanosti a bolesti hlavy.